5 znakova na licu i očima koji mogu otkriti manjak magnezija

Važno je ipak naglasiti da podočnjaci, trzanje kapka ili umoran izgled nisu dokaz manjka magnezija. Isti simptomi mogu nastati zbog stresa, nedostatka sna, alergija, previše kofeina ili drugih zdravstvenih problema.

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1. Uporno trzanje kapka

Povremeno trzanje kapka vrlo je često i u većini slučajeva nije razlog za zabrinutost. Umor, stres, pretjerano konzumiranje kofeina i dugo gledanje u ekran među čestim su okidačima.

Magnezij je važan za normalnu funkciju živaca i mišića, a njegov ozbiljniji nedostatak može biti povezan s grčenjem i kontrakcijama mišića. Zbog toga liječnici navode da bi kod učestalog ili dugotrajnog trzanja kapka, osobito ako postoje i drugi simptomi, trebalo razmotriti i prehrambene nedostatke.

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2. Podočnjaci i natečene oči

Tamni podočnjaci najčešće se povezuju s genetikom, nedostatkom sna, alergijama i umorom. Stručnjaci ističu da kod nekih ljudi i lošija prehrana te nedostatak određenih nutrijenata mogu pridonijeti umornom izgledu područja oko očiju.

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Slično vrijedi i za natečenost lica i očiju nakon buđenja. Previše soli, loš san i alergije mnogo su češći uzroci, no u izvornom tekstu liječnici navode da poremećaji u prehrani i mineralima također mogu biti dio šire slike.

3. Napetost čeljusti i sitni trzaji lica

Osjećaj zategnutosti u čeljusti, ukočenosti obraza ili povremeno trzanje mišića oko usana može se pojaviti tijekom razdoblja pojačanog stresa.

Magnezij ima važnu ulogu u funkciji mišića i živčanog sustava. Kada je njegov nedostatak izraženiji, među mogućim simptomima su kontrakcije i grčevi mišića. Napetost lica ipak ima mnogo mogućih uzroka te se samo na temelju nje ne može zaključiti da nekome nedostaje magnezij.

4. Koža izgleda suho, umorno i bez sjaja

Liječnici iz izvornog članka među mogućim znakovima navode i suhu, osjetljivu ili umornu kožu. Kod osoba koje istodobno imaju lošu prehranu, stres i probleme sa spavanjem takve promjene mogu postati izraženije.

No ni izgled kože nije pouzdan način utvrđivanja manjka magnezija. Suhoća i osjetljivost mogu nastati zbog vremenskih uvjeta, kozmetike, dermatoloških stanja i brojnih drugih razloga.

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5. Umorne oči i osjetljivost na svjetlost

Neki ljudi mogu primijetiti pojačan zamor očiju ili osjetljivost na svjetlost. Takve tegobe mogu imati niz uzroka, uključujući dugo gledanje u ekrane, migrenu, nedostatak sna ili probleme s vidom.

Magnezij sudjeluje u normalnom funkcioniranju živčanog sustava, a povezanost magnezija i migrene također se istražuje. Ipak, osjetljivost na svjetlost nije specifičan znak nedostatka ovog minerala.

Kako zapravo prepoznati manjak magnezija?

Prema američkom Nacionalnom institutu za zdravlje, među ranijim simptomima pravog nedostatka magnezija mogu biti gubitak apetita, mučnina, povraćanje, umor i slabost. Kod izraženijeg nedostatka mogu se pojaviti trnci, utrnulost, grčevi i kontrakcije mišića, napadaji te poremećaji srčanog ritma.

Veći rizik imaju osobe s određenim bolestima probavnog sustava i dijabetesom tipa 2, starije osobe te ljudi koji uzimaju neke lijekove koji mogu utjecati na apsorpciju ili gubitak magnezija.

Dobri prehrambeni izvori magnezija su zeleno lisnato povrće, orašasti plodovi, sjemenke, mahunarke i cjelovite žitarice. Odraslim ženama u pravilu se preporučuje oko 310 do 320 miligrama magnezija dnevno, a muškarcima između 400 i 420 miligrama.

Ako simptomi traju ili se često ponavljaju, stručnjaci savjetuju razgovor s liječnikom umjesto samoinicijativnog uzimanja velikih količina dodataka prehrani. I samo određivanje statusa magnezija nije uvijek jednostavno jer se većina tog minerala nalazi unutar stanica i u kostima, a manje od jedan posto ukupnog magnezija u tijelu nalazi se u krvi.