Zarin komad odjeće danas u Hrvatskoj ima gotovo svatko. Španjolski brend otvorio je vrata prve trgovine prije 50 godina. Željeznički radnik i krojačica, pioniri brze mode, osluškivali su želje kupaca i zgrnuli milijarde
SIMBOL BRZE MODE PLUS+
50 godina uspjeha: Krojačica i željezničar skrojili su modni div
Čitanje članka: 5 min
Dana 9. svibnja 1975. u obalnom gradu A Coruña u Galiciji otvorila su se vrata trgovine koja je izgledala skromno, gotovo neprimjetno. Iza jednostavnog izloga skrivala se ideja koja će u sljedećih nekoliko desetljeća preoblikovati globalnu modu. Bio je to početak Zare - brenda koji će od lokalne trgovine prerasti u simbol fast fashiona, a iza njega su stajali muž i žena, Amancio Ortega i Rosalía Mera.
