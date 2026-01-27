Obavijesti

SNAŽNA PRIČA U SIMBOLU

50 najpoznatijih logotipova svijeta i 10 iz Hrvatske: Simboli koji govore više od riječi

Logotipi su puno više od dizajna, oni su vizualni potpis brenda, prvi dojam i emocija u jednom znaku. Neki su prepoznatljivi bez imena, neki su nadživjeli desetljeća, a neki su postali dio svakodnevice i popularne kulture. U ovoj galeriji donosimo 50 najpoznatijih logotipova iz svijeta te 10 kultnih hrvatskih primjera koji su obilježili tržište, medije i kolektivno pamćenje
FILE PHOTO: Apple logo is seen on the Apple store at The Marche Saint Germain in Paris
APPLE – zagrižena jabuka simbolizira znanje (aluzija na Adama i Evu) i lakoću prepoznavanja. | Foto: Gonzalo Fuentes
