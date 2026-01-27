50 najpoznatijih logotipova svijeta i 10 iz Hrvatske: Simboli koji govore više od riječi

Logotipi su puno više od dizajna, oni su vizualni potpis brenda, prvi dojam i emocija u jednom znaku. Neki su prepoznatljivi bez imena, neki su nadživjeli desetljeća, a neki su postali dio svakodnevice i popularne kulture. U ovoj galeriji donosimo 50 najpoznatijih logotipova iz svijeta te 10 kultnih hrvatskih primjera koji su obilježili tržište, medije i kolektivno pamćenje
APPLE – zagrižena jabuka simbolizira znanje (aluzija na Adama i Evu) i lakoću prepoznavanja.
| Foto: Gonzalo Fuentes
Foto: Gonzalo Fuentes
| Foto: Gonzalo Fuentes
BMW – krug s plavo-bijelim uzorkom predstavlja bavarsku zastavu; logotip često povezivan s propelerom aviona (mit, ali popularna interpretacija).
| Foto: REUTERS/PXL
NIKE – „Swoosh“ simbolizira krilo božice pobjede Nike.
| Foto: Nike
GOOGLE – jednostavan i šarolik font simbolizira pristupačnost i zabavu; boje sugeriraju kreativnost bez pravila.
| Foto: Mike Blake
ADIDAS – tri pruge simboliziraju planinu i izazov; predstavljaju i tri glavne linije brenda.
| Foto: PR
MCDONALD'S – zlatni lukovi („M“) simboliziraju obilje i veselje.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA
AMAZON – strelica od A do Z pokazuje da nude sve, a ujedno izgleda kao osmijeh.
| Foto: Brendan McDermid
LAMBORGHINI - bik simbolizira snagu, a i vlasnik je bio ljubitelj bikova.
| Foto: Pinterest
AUDI - četiri prstena simboliziraju četiri spojene tvrtke (Auto Union).
| Foto: Pinterest
VOLKSWAGEN - slova V i W u krugu simboliziraju „narodni auto“.
| Foto: Pinterest
TOYOTA - tri elipse predstavljaju srce kupca, srce proizvoda i tehnološki napredak.
| Foto: Pinterest
STARBUCKS - sirena (mermaid) simbolizira more i pomorsku tradiciju, te povezanost s kavom.
| Foto: Pinterest
MERCEDES-BENZ - trokraka zvijezda simbolizira dominaciju na kopnu, moru i zraku.
| Foto: Pinterest
PEPSI - krug s plavom, crvenom i bijelom bojom simbolizira dinamičnost i američki identitet.
| Foto: Pinterest
COCA-COLA – tečni, kaligrafski font simbolizira tradiciju i slatkoću.
| Foto: Pinterest
FERRARI - konj koji skače simbolizira snagu i brzinu; dolazi iz talijanske avijacije (pilot iz WWI).
| Foto: Pinterest
REEBOK – simbol brenda predstavlja brzinu i napredak; inspiriran je afričkom životinjom „rhebok“.
| Foto: Pinterest
UNDER ARMOUR – dva presijecajuća „U“ i „A“ simboliziraju zaštitu i snagu.
| Foto: Pinterest
MICROSOFT - četiri kvadrata simboliziraju prozore i raznolikost proizvoda.
| Foto: Pinterest
IBM - plave vodoravne linije simboliziraju brzinu i tehnologiju.
| Foto: Pinterest
LG – lice u logotipu predstavlja ljudski pristup i „Life’s Good“.
| Foto: Pinterest
SONY - jednostavan font simbolizira povjerenje i stabilnost.
| Foto: Pinterest
INTEL - „i“ unutar logotipa i rotacija predstavljaju inovaciju i dinamiku.
| Foto: Pinterest
PORSCHE - grb s konjem i jelenom, inspiriran grbom Stuttgarta i regije.
| Foto: Pinterest
ASICS – ime dolazi od latinske izreke „Anima Sana In Corpore Sano“ (zdrav duh u zdravom tijelu).
| Foto: Pinterest
SAMSUNG - simbolizira globalnu prisutnost i modernost.
| Foto: Pinterest
TESLA - simbol slova T inspiriran je rotorom elektromotora.
| Foto: Pinterest
NEW BALANCE – slovo „N“ simbolizira balans i stabilnost.
| Foto: Pinterest
PUMA – puma u skoku simbolizira brzinu i agilnost.
| Foto: Pinterest
PATAGONIA – silueta planine simbolizira prirodu i avanturu.
| Foto: Pinterest
FILA – jednostavan font s naglaskom na sportsku tradiciju.
| Foto: Pinterest
H&M – jednostavan font označava modnu pristupačnost i mladenački stil.
| Foto: Pinterest
ADIDAS ORIGINALS – „trefoil“ simbolizira naslijeđe i povijest brenda.
| Foto: Pinterest
ZARA – minimalistički font simbolizira eleganciju i modernost.
| Foto: Pinterest
THE NORTH FACE – tri polukruga simboliziraju planinu Half Dome u Yosemiteu.
| Foto: Pinterest
LULULEMON – simbol inspiriran grčkim slovom „Omega“, ali također predstavlja stil i pokret.
| Foto: Pinterest
NIKE AIR JORDAN – „Jumpman“ silueta Michaela Jordana u skoku.
| Foto: Pinterest
VANS – slovo V prošireno u obliku ceste simbolizira skate kulturu.
| Foto: Pinterest
GUCCI – dvije isprepletene G simboliziraju inicijale osnivača Guccia.
| Foto: Pinterest
CHANEL – dvije isprepletene C simboliziraju inicijale Coco Chanel.
| Foto: Pinterest
BURBERRY – kockasti uzorak simbolizira prepoznatljivi tartan brenda.
| Foto: Pinterest
CARTIER – elegantni font simbolizira luksuz i tradiciju.
| Foto: Pinterest
LOUIS VUITTON – LV monogram simbolizira luksuz i nasljeđe.
| Foto: Pinterest
PRADA – štit i font simboliziraju tradiciju i luksuz.
| Foto: Pinterest
CONVERSE – zvijezda i krug simboliziraju sportsku ikonu i kultni status.
| Foto: Pinterest
BOSS – jednostavan font simbolizira luksuz, eleganciju i autoritet.
| Foto: Pinterest
NIKON – jednostavan font i simbol „okidača“ povezuje fotografiju i preciznost.
| Foto: Pinterest
CANON – ime i font simboliziraju snagu i jasnoću slike.
| Foto: Pinterest
ROLEX - kruna simbolizira vrhunsku kvalitetu i prestiž.
| Foto: Pinterest
LEGO - ime „LEGO“ skraćenica je izvedena iz danske fraze „leg godt“, koja u prijevodu znači „igraj se dobro“.
| Foto: Pinterest
AGROLAGUNA.
Logo: grozd ili kap vina u apstrakciji.
Značenje: terroir, tradicija, mediteranska kultura. Često simbol nije doslovan nego elegantno reduciran.
| Foto: Google
BRODOSPLIT.
Logo: apstraktni brod/trup u linijama.
Značenje: industrija, brodogradnja, snaga. Linije podsjećaju na nacrte i projekti
| Foto: Google
PHOTOMATH.
Logo: okvir kamere + matematički element.
Značenje: spajanje stvarnog svijeta (kamera) i apstrakcije (matematika). Vizualno: “usmjeri i riješi”.
| Foto: Google
SPAN. Logo: isprepleteni oblici u mrežu.
Značenje: povezivanje sustava, cloud infrastruktura, “span” kao most između tehnologija.
| Foto: Google
GIDEON BROTHERS. Logo: minimalistički znak nalik industrijskom pečatu.
Značenje: snaga, stabilnost, robotika bez ukrasa, ozbiljna B2B industrijska estetika.
| Foto: Google
ORQA. Logo: stilizirano slovo O koje izgleda kao leća ili ciljnik.
Značenje: fokus, preciznost, “first-person view” pogled kroz naočale za dronove.
| Foto: Google
NANOBIT.
Logo: pikselizirani simbol.
Značenje: direktna referenca na digitalni svijet igara, “bit” kao osnovna jedinica informacije.
| Foto: Google
MARASKA. Logo: stilizirana trešnja/višnja.
Značenje: direktna veza s proizvodom (maraschino), ali dizajn naglašava luksuz i baštinu, ne “sok”.
| Foto: Google
BELLABEAT.
Logo: jednostavan krug/latica.
Značenje: kombinacija prirode i tehnologije, “ženski” dizajn, ciklus, zdravlje, harmonija.
| Foto: Google
CIRCUITMESS. Logo CircuitMessa: retro-robot glava.
Značenje: edukacija kroz igru, “uradi sam” elektronika, nostalgični tech stil.
| Foto: Google