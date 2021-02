Poznati ruski psihijatar, liječnik i neurofiziolog Andrey Kurpatov, autor preko stotinu znanstvenih radova, upozorio je na utjecaj hiperinformacija na ljudski mozak u razvoju i podijelio odlične savjete za bolji, sretniji i ispunjeniji život.

- Hiperinformacijsko okruženje stvara dugoročne promjene kod mladih, emocionalno, socijalno i kognitivno. U takvom okruženju kreativnost se suzbija. To, također, vodi do socijalne anksioznosti, samoozljeđivanja i depresije. I što je najvažnije, to dovodi do nemogućnosti gledanja prema naprijed, što znači sabotiranje samomotivacije i postavljanja ciljeva - rekao je Kurpatov jednom prilikom tijekom gostovanja na Svjetskom ekonomskom forumu (World Economic Forum) u Davosu, u Švicarskoj.

Naglasio je kako bismo 'morali poboljšati kvalitetu naših društvenih interakcija' i poraditi na nadoknađivanju štete proizašle iz modernog, digitalnog načina života, prenosi cnbc.com.

Podijelio je šest zlatnih pravila za kvalitetniji život kojih bi se svatko trebao pridržavati:

1. Ne prebacujte odgovornost

Odgovornost za ono što vam se događa u životu nemojte baš nikada prebacivati na druge ljude.

- Razumijem da ste u konstantnom iskušenju da za svoje neuspjehe okrivite nekog drugog, to je možda najlakše, tako opravdavate sebe. Ali, vaša snaga i moć se kriju u prihvaćanju činjenice da ste sami kreatori svih svojih neuspjeha i svih svojih uspjeha - pojasnio je ovaj psihijatar.

2. Shvatite, na prošlost ne možete utjecati

- Može se utjecati samo na budućnost, a ona zavisi od toga što radimo upravo sada. Nemojte očekivati da će vaše buduće 'ja' biti milostivo, trebate raditi najbolje što znate i možete kako bi vam se budućnost nasmiješila - kaže Kurpatov.

3. Druge ljude ne možete mijenjati

Okanite se takvih iluzija, jer drugi ljudi mogu sami sebe mijenjati, vi to ne možete napraviti umjesto njih.

- Podsvjesno, svi smo skloni toj naivnoj iluziji da možemo nekoga promijeniti. Ali, rezultat toga je samo naša vlastita patnja jer to nikako ne možemo provesti u djelo - objasnio je.

- Okolnosti su te koje mijenjaju ljude, sve ostalo je samo percepcija prevare. Dopustite drugima neka budu različiti i ono što doista jesu. Tko zna, u nekom trenutku ćete možda početi uživati u njima - dodao je.

4. Svaki postupak nosi posljedice

- Mi smo ti koji biramo što ćemo raditi i čime će naši postupci rezultirati. Stoga, prije nego nešto napravite, dobro promislite o posljedicama. Tako će vam se manje glupih stvari događati u životu - rekao je.

5. Radite ono što vam je važno

- Smisao života je osjećaj da živite smisleno. Radite ono što za što mislite da je važno i svako malo se podsjetite na to. Nemojte biti povodljivi i slijepo slijediti uspjeh, samo zato što većina ljudi oko vas to tako radi - savjetuje psihijatar.

- Radite li ono za što osjećate da je važno, uspjeh sigurno neće izostati - dodao je.

6. Ne trošite energiju na nebitne ljude

- Svoje vrijeme i energiju nemojte trošiti na ljude kojima nije stalo do vas ili na one koji vas ne vole. Srećom, na ovom svijetu postoji mnogo pojedinaca kojima se sviđate i s kojima bi vaš život bio sretan i radostan - kaže Kurpatov.

- Nemojte biti zatvorena i sumnjičava osoba, jer, vjerujte mi, otvorenost i dobrota će vam pomoći da živite kvalitetno, ispunjeno i sretno - zaključio je, a prenosi Atma.