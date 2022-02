1. Zamrzavaju sokiće za svoju djecu

Prema provedenim anketama, svaki treći roditelj zamrzava pojedinačne sokove u tetrapaku kako bi se djeci do ručka sokovi otopili i bili hladni.

2. Koriste mikrovalnu pećnicu za kuhanje

Trideset i devet posto ljudi priznaje da djeci najčešće daje za ručak rižu kao prilog koja se priprema u mirkovalnoj pećnici. Kažu da je proces jednostavniji i puno brži nego klasično kuhanje riže.

3. Čiste krumpir nakon kuhanja

Još jedan popularan način štednje vremena kod pripreme obroka je kuhanja krumpira u koži. Skidanje kože je puno lakše sa skuhanog nego sirovog krumpira, samo treba biti oprezan - krumpir se treba malo ohalditi prije skidanja kožice kako se ne bi opekli.

4. Pune vrećice za užinu zrakom

40 posto ljudi koji pakiraju djeci užinu za školu priznaje da ih puni zrakom kako se grickalice ne bi zgnječile.

Jedan od najpraktičnijih načina je napuniti ziplock vrećicu do pola, gurnuti uz rub slamčicu, zatvoriti vrećicu do slamčice, upuhati zrak, izvaditi slamčicu i do kraja zatvoriti.

5. Pripremaju tjedne obroke u nedjelju

41 posto ispitanika nedjeljom priprema obroke za cijeli tjedan. Inače je priprema obroka unaprijed pokazala i da ljudi prilikom planiranja obroka i kupnje samo potrebnih namirnica zanatno štede na hrani te smanjuju količinu pokvarene i bačene hrane piše msn.

6. Daju djeci poslove

42 posto ljudi učie svoju djecu da sami pakiraju ručkove i užine za školu.

- Jedno od mojih tajnih oružja je uključivanje djece u pripremu obroka. Istraživanja su pokazala da djeca koja se bave pripremom hrane, poput povrća, razvijaju pozitivniji stav i sklonosti prema tim namirnicama - kaže Michelle Loy, registrirana dijetetičarka, nutricionistica i vlasnica Go Wellness u okrugu Orange, Kalifornija.

7. Kupujte na veliko, ali pripremajte male obroke

43 posto roditelja kupuje grickalice na veliko kako bi uštedjeli. Ali, prilikom pripreme užine u vrećice stavljaju malu količinu različitih grickalica.

Ovo je također odličan način za kontrolu veličine obroka - osobito s kaloričnom hranom poput kolačića i orašastih plodova.