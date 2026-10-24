7 pitanja o seksu koja muškarci često postavljaju terapeutima

Svi želimo osjećati da znamo što radimo, ali muškarci se mogu suočiti s posebnim pritiskom u spavaćoj sobi. Tradicionalno, od njih se očekuje da iniciraju seks, iskoriste prilike kada se ukažu, uvijek budu spremni i nekako točno znaju kako ugoditi svojoj partnerici.

Ali što se događa kada ne znaju? Muškarci često neće reći partnericama o svojim nesigurnostima ili pitanjima - ali će reći svom terapeutu.

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- Ono što sam primijetila jest da je većina stvari o kojima ih je neugodno pitati zapravo vrlo normalna - rekla je Camille Espinoza , certificirana seksualna terapeutkinja i licencirana klinička socijalna radnica.

Evo nekih pitanja za koja terapeuti kažu da je muškarcima često previše neugodno postaviti ih.

1. Kako da znam sviđa li joj se ono što radim?

Seksologinja Kiki Maree rekla je za Huffington Post da je ovo iznenađujuće razumljivo - i često - pitanje.

Mnogo ženskog uzbuđenja i orgazma jednostavno je manje očito izvana. Kod muškaraca postoje neki vrlo vidljivi znakovi - erekcija, ejakulacija, a često postoji i prilično jasan fizički događaj koji partneru govori da se nešto dogodilo - pojašnjava Maree.

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Kod žena može biti puno teže točno znati što se događa, a tu nesigurnost može pogoršati činjenica da neke žene glume orgazme. Zato neki muškarci postaju nesigurni jesu li signali koje očitavaju stvarni. Ali, Maree upozorava da se ne smije toliko usredotočiti na čitanje fizičkih signala da partneri prestanu komunicirati.

Ne postoji univerzalni način na koji žene reagiraju na zadovoljstvo. Neke žene su izrazito glasne, neke se utišaju kada su blizu orgazma, neke se puno kreću, a neke se vrlo umire - kaže seksologinja.

Njezin savjet? Pitajte. "Što ti se trenutno sviđa?", "Čega želiš više?", "Što da nastaviti raditi?". Cilj nije zapamtiti jednu savršenu tehniku ​​i ponavljati je zauvijek, cilj je ostati zainteresiran.“

2. Jesam li stvarno dobar u krevetu?

Za neke muškarce, to pitanje je zapravo puno ranjivije: Jesam li dovoljno dobar? Ili - je li moj penis dovoljno dobar? Espinoza je rekla da je jedno od pitanja koje čuje gotovo svaki dan "je li moje tijelo normalno?".

- Većinu vremena to se odnosi na veličinu penisa, međutim, moglo bi biti povezano s bilo čime drugim, poput zakrivljenosti penisa, načina na koji izgledate itd., sve dok postoji očekivanje kako biste trebali izgledati u usporedbi s drugima - ističe Espinoza.

Ta očekivanja mogu biti teško izbjeći, posebno s pornografijom u kombinaciji. To može navesti muškarce da se brinu o stvarima koje su u granicama normale za prosječnog muškarca zbog nerealnih očekivanja. Muškarci mogu postati posebno anksiozni zbog veličine penisa jer vjeruju da ona govori o sposobnosti da zadovolje partnericu. No, ističu stručnjaci, seks je puno više od penetracije. Umjesto da se usredotoče na ono što misle da im nedostaje, seksualni terapeut Jericho Feng potiče muškarce da razmišljaju o prilagodbi.

- Igračke, različiti položaji, različiti oblici predigre ili promjena načina na koji netko traži ugodu mogu pomoći u prilagođavanju fizičkim razlikama, a istovremeno stvoriti nove izvore užitka - rekao je.

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3. Ako želi koristiti vibrator, znači li to da ja nisam dovoljan?

Muškarac može strahovati da ga vibrator zamjenjuje, no Maree potiče parove da na igračke gledaju drugačije.

- Igračke su jednostavno alati za stvaranje osjeta. Ne zamjenjuju intimnost, privlačnost, erotiku, dodir, ljubljenje, komunikaciju, humor, povezanost, fantaziju ili osobu. Cilj nije pobijediti vibrator. Cilj je užitak - rekla je Maree.

Fengov savjet za njegove klijente je da igračke mogu proširiti seksualne mogućnosti, a ne nadoknaditi nešto što nedostaje. Također preporučuje redovite seksualne provjere s partnerom, što ljudima može pomoći da upoznaju nove stvari.

4. Što ako ne želim seks tako često kao ona?

Pretpostavka da su muškarci uvijek zainteresirani za seks može stvoriti drugačiju vrstu neugode. Toliko čujemo o ženama koje se osjećaju prisiljene željeti seks da ponekad zaboravljamo da muškarci žive po vlastitom seksualnom scenariju.

- Mišljenje da 'normalan' muškarac uvijek treba željeti seks, da ga nikada ne treba odbiti i da treba biti oduševljen svakom prilikom za to, može uvelike sramotiti one koji imaju manju želju od partnerice - pojašnjava Maree.

Ističe kako je vidjela iskreno zabrinute muškarce. Zbog toga što ne žele seks dovoljno često, misle da s njima nešto medicinski nije u redu, da ih više ne privlači partnerica ili čak da nisu dovoljno muževni. Muškarci se brinu zašto im se želja za seksom promijenila. No, razlozi su brojni, a uključuju stres, san, starenje, lijekove i činjenicu da se želja ne pojavljuje uvijek spontano.

- Muškarcima je dopušteno ne željeti seks. Dopušteno im je prvo trebati emocionalnu vezu, dopušteno im je željeti maženje bez eskalacije, dopušteno im je reći ne - zaključuje Maree.

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5. Što ako želim biti submisivan ili penetriran?

Neka pitanja su neugodna ne zato što muškarci nisu sigurni hoće li im se nešto svidjeti, već zato što su zabrinuti što bi uživanje u tome moglo reći o njima. Maree je rekla kako se neki muškarci brinu da njihova želja da partnerica preuzme kontrolu, želja za analnom stimulacijom ili želja za penetracijom znači da su manje muževni ili govori nešto o njihovoj seksualnoj orijentaciji.

Ono što volim reći u ovim slučajevima jest da seksualno ponašanje nije test osobnosti. Uživanje u analnoj stimulaciji ne određuje seksualnu orijentaciju. Želja za odricanjem od kontrole tijekom seksa ne znači da netko nema kontrolu negdje drugdje. A želja za nježnošću zasigurno nije nespojiva s muževnošću - kaže Maree.

Korisnija pitanja, rekla je, su: "Uživam li u ovome, je li to uz pristanak i želi li moj partner to istražiti sa mnom?".

6. Mogu li pitati o čemu ona fantazira - i što ako se fantazija ne odnosi na mene?

Ovo pitanje može biti posebno sramotno jer muškarci ponekad tumače partneričinu fantaziju kao tajnu procjenu veze.

- Za neke muškarce, ispitivanje partnerice o njezinim fantazijama čini se rizičnim jer se boje čuti za drugu osobu ili scenarij koji ne mogu ispuniti. Strah je često da je fantazija potajno preispitivanje veze. Na primjer, "ako ona o tome fantazira, nešto mi sigurno nedostaje" - objasnila je Maree.

Umjesto da odmah paničarite, Maree potiče ljude da postanu znatiželjni o tome koji je dio fantazije erotski. Taj razgovor vas može puno više naučiti o seksualnosti vašeg partnera nego fokusiranje na likove.

7. Hoćeš li to učiniti sa mnom? (pokazuje na pornografski video)

- Pornografija je obično veliki dio muškog seksualnog odgoja i puno sam čuo o nerealnim očekivanjima koja mogu stvoriti među partnerima. Jedno pitanje koje muškarcima može biti neugodno postaviti svojoj partnerici je: "Hoćeš li ostvariti ovu pornografsku scenu sa mnom?'" - rekao je Feng.

Foto: 123RF

Ali, ipak vjeruje da može biti vrijedno otvoreno razgovarati o tome što nekoga uzbuđuje. Kaže kako se mnogo može naučiti iz vrste pornografije koju muškarac gleda i kakve ga situacije uzbuđuju. Važno je da ljudi uče o željama svojih partnera izvan konvencionalnih seksualnih scenarija.

- Spoznaja što se vašem partneru sviđa povećava seksualno samopouzdanje. Što više netko razumije vlastite želje i sazna što partner želi, to se manje mora oslanjati na pretpostavke o tome kako bi seks 'trebao' izgledati. Učenje što partner zapravo želi - i obraćanje pažnje na njegove reakcije - može nekoga učiniti i boljim i samopouzdanijim ljubavnikom - zaključuje Feng.

