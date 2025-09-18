7 ponašanja koja otkrivaju da partner više nije sretan u vezi

Nesretni partneri rijetko otvoreno priznaju svoje nezadovoljstvo. Umjesto iskrenog razgovora, često se izražava kroz tihe, pasivno-agresivne oblike ponašanja. To nisu nužno svađe, može se raditi o zajedljivim komentarima, malim sabotiranjima i namjernom izazivanju neugode
U nastavku provjerite koji to znakovi otkrivaju da vaš partner nije sretan u vezi i da možda razmišlja o prekidu.
| Foto: 123RF
1. OMETANJE PARTNEROVIH PLANOVA.
Nesretan partner može svjesno ometati ciljeve ili napore druge osobe. To ne moraju biti velike geste, čak i sitna kašnjenja, omalovažavanje truda ili nepotrebno trošenje zajedničkog novca mogu postupno narušiti zajedničke planove i stvoriti napetost u vezi. Primjer je kada partner kritizira profesionalne napore ili odgađa važne dogovore kako bi drugu stranu obeshrabrio.
| Foto: 123RF
2. POTEZI KOJI NARUŠAVAJU DRUŠTVENE VEZE.
Nesretan partner ponekad pokušava udaljiti drugu osobu od prijatelja i obitelji. To može uključivati stvaranje sukoba, umanjivanje važnosti bliskih osoba ili čak manipulaciju djecom. Cilj je smanjiti socijalnu podršku partnera i kontrolirati njegov društveni krug.
| Foto: Vadym Drobot
3. ISKORIŠTAVANJE NESIGURNOSTI PARTNERA.
Kada partner podijeli svoje strahove ili nesigurnosti, one bi trebale ostati povjerljive. Nesretan partner ih može koristiti u svađama kako bi povrijedio upravo tamo gdje je druga osoba najosjetljivija. Takvo ponašanje ostavlja emocionalne ožiljke i smanjuje osjećaj sigurnosti u vezi.
| Foto: Canva
4. PODCJENJIVANJE INTERESA I PRIJATELJA PARTNERA.
Umjesto iskrenog razgovora, nezadovoljstvo se ponekad izražava ismijavanjem hobija, serija ili prijatelja druge osobe. Primjeri su komentari poput: „Opet gledaš tu seriju?“ ili „Zašto se družiš s tim ljudima?“ Takvi postupci polako smanjuju samopouzdanje i radost u vezi.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
5. NEGATIVNI KOMENTARI O BRIZI O SEBI.
Kada partner ulaže u sebe, kroz sport, hobi ili zdrav način života, nezadovoljan partner to može doživjeti kao prijetnju. Umjesto podrške, dolaze prigovori poput: „Samo trošiš novac na gluposti“ ili „Zašto ti je važnije ići u teretanu nego provesti vrijeme sa mnom?“ Takvo ponašanje često skriva strah od gubitka ili osjećaj nesigurnosti.
| Foto: 123RF
6. IZOSTAVANJE POHVALA I PRIZNANJA.
Nezadovoljan partner često zanemaruje trud i uspjehe druge osobe. Bilo da se radi o kuhanju, uređenju doma ili poslovnom uspjehu, izostanak pohvale može biti način da pokaže ljutnju, razočaranje ili nezadovoljstvo. Druga osoba se tada osjeća nevažno i nevidljivo.
| Foto: Maruzhenko Yaroslav
7. RAČUNANJE TKO ŠTO ČINI.
U zdravim vezama ljudi pomažu bez vođenja evidencije. Kada partner stalno računa tko je koliko dao ili učinio, to pokazuje narušeno povjerenje i slab osjećaj zajedništva. Primjeri uključuju: „Ja sam jučer kuhao, sada si ti na redu“ ili „Kupio si jaknu, sada idem ja u shopping.“
| Foto: MandicJovan