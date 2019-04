7 svjetskih zvijezda koje svoje nesavršenosti nose - savršeno

Kratke noge, bez vidljivog struka, 'velike obline'... Ništa od ovoga nije problem za neke od današnjih najsjajnijih zvijezda. Ne dopuštaju da njihove 'mane' otežavaju postizanje ciljeva u karijerama i osobnim životima.

1. Emilia Clarke

Zvijezda popularne serije Igra prijestolja visoka je samo 157 centimetara. Emilia Clarke voli jesti ukusnu hranu i niti najmanje ju ne zabrinjava što se ne uklapa u hollywoodske standarde ljepote. Iako mnogi kažu da je malo predebela, to je ne čini manje privlačnom.

2. Rebel Wilson

Glumica, scenaristica i producentica Rebel Wilson je primjer toga kako je biti različit na svaki mogući način. I ona dokazuje da, ako ste doista talentirani, nije bitno kako izgledate. Forbes ju je nazvao najperspektivnijom glumicom u Hollywoodu. Pa, koga briga koju veličina odjeće nosi?

3. Gisele Bündchen

Duge noge, vitko tijelo i karizma učinili su Gisele jednim od najtraženijih modela na svijetu. Međutim, bivši anđeo Victoria's Secreta zapravo nema struk, koji je izuzetno važan za modela donjeg rublja. Sudeći po tome što je nosila mnogo revija donjeg rublja, izgleda da i za ovo pravilo postoje iznimke. A kad nosi pravu odjeću, ovu malu 'manu' je nemoguće primijetiti.

4. Chloë Grace Moretz

Ljudi koji ne vole Chloe Grace Moretz uspoređuju njeno tijelo s likom iz crtića SpongeBob. A sve to zbog širokih ramena i kratkog vrata. Bez obzira na njezine nesavršenosti, uz malu pomoć stilista i s dobro odabranom odjećom, Chloe i dalje napreduje u svijetu slavnih. Bez obzira na njezine mjere i nesavršenosti...

5. Kim Kardashian

Voljeli je ili ne, činjenica je da je ova žena 'popularizirala' obline, točnije stražnjicu. Kim je jedna od onih žena koje su svoj najveći nedostatak pretvorile u najveću prednost. Teški bokovi i velika stražnjica postali su njezino obilježje i danas je sve više mladih žena oponaša.

6. Uma Thurman

Uma Thurman, nije samo talentirana glumica, već je sa svojih 180 centimetara prilično visoka žena s jako velikim stopalima. Ali s tim nema nikakvih problema jer voli nositi cipele bez pete. A kome je stalo do takvih sitnica kada se jedan od najvećih današnjih redatelja divi njezinim stopalima?

7. Leighton Meester

Leighton Meester je bila jedna od najsjajnijih zvijezda popularne serije za mlade Gossip Girl. No, za razliku od njezine kolegice Blake Lively, Leightonine noge su daleko od idealnog piše britanski Brightside. No, glumica se na to ni najmanje ne obazire, već nosi haljine i hlače koje joj se sviđaju. Izjavila je da na taj način želi svima dati do znanja da prihvaća tijelo koje ima.