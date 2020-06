A post shared by Gr\u00e3o De Areia Santos (@graodeareiasantos) on Jun 24, 2020 at 5:29am PDT

<p>Vlogerica, modna i 'životna savjetnica' i osnivačica 'School of Affluence' (Škola utjecaja) <strong>Anna Bey</strong> (34) otkrila je za<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8426571/Elegance-coach-rehttps://www.dailymail.co.uk/femail/article-8426571/Elegance-coach-reveals-stay-classy-dressing-summer.htmlveals-stay-classy-dressing-summer.html" target="_blank"> Daily Mail</a> sedam 'ključnih' odjevnih predmeta koje bi po njoj svaka žena trebala imati ovog ljeta - uključujući bijelu haljinu i blejzer u 'toplim' bojama.</p><p>Bey inače drži tečajeve na kojima ženama objašnjava kako prepoznati (i privući) milijardera. Napominje kako po njoj žene po danu ne bi trebale nositi potpetice, kao i da bi bikinije trebale zamijeniti sa 'sofisticiranim jednodijelnim kupaćim kostimima'. </p><p>Ova Šveđanka s londonskom adresom u svom zadnjem YouTube video blogu zaljubljenicama u stil i modu savjetuje kombiniranje ljetnih odjevnih komada s pletenom torbom za plažu.</p><h2>Lagani blazer za ljetne večeri</h2><p>Bey kaže da je njezin prvi ljetni must-have lagani blejzer za prohladne ljetne večeri.</p><p>- Navečer i ljeti zna biti prohladno pa je dobro imati komad koji će vas ugrijati, a da izgleda elegantno i sofisticirano - kaže ona. Dodaje i da vestice i džemperi nikako nisu dobar izbor jer u njima nećete izgledati elegantno.</p><p>- Blejzer koji neće pokvariti ostatak outfita već ga samo može 'podignuti' - kaže. Preporučuje barem dva u različitim bojama, bijeloj, bež ili svijetlo ružičastoj, nikako ne u crnoj.</p><h2>Duga bijela haljina</h2><p>Još jedan ljetni must have je, kaže Bey, bijela duga haljina.</p><p>- Sigurna sam da ste vidjeli puno dama na Instagramu kako nose ove zaista slatke ljetne haljine, vrlo romantične. Takve su haljine djevojačke i 'razigrane' ali istovremeno i vrlo ženstvene - smatra Bey i dodaje da su savršene za ljeto jer se mogu nositi po danu i navečer jer uvijek dobro izgledaju.</p><p>- Ne morate puno potrošiti na ovakvu haljinu da biste imali osjećaj da nosite nešto kvalitetno - dodaje Bey.</p><h2>Wedges umjesto potpetica</h2><p>- Prave dame znaju da se po danu ne nose štikle - tvrdi trenerica elegancije.</p><p>Možete ih nositi navečer ako idu uz ostatak outfita, ali bi ih po preko dana trebali izbjegavati.</p><p>Kaže i kako ženama obično savjetuje petu od '11 centimetara, a klasične su stilettos potpetice visoke oko 12 cm i više, što je po njoj previše, čak i pomalo neprimjereno za dan.</p><p>- Ako ne volite visoke štikle pronađite cipele s nižom petom, od oko sedam centimetara: s njima nećete imati osjećaj da ste previsoki ili da se previše trudite.</p><h2>Bijela lanena košulja za plažu</h2><p>Iako obično ne preporučuje tkanine koje se lako naboraju i gužvaju, lanene su košulje, tvrdi Bey, izuzetak koji potvrđuje to njeno pravilo. </p><p>- Šik su, a lan je jedna od onih tkanina koja ne djeluje jeftino jer ima prirodna vlakna - objašnjava.</p><p>Osim toga, kaže, plus je što je i materijal koji hladi.</p><h2>Pletena torba za plažu - must have sezone</h2><p>Nijedno ljeto nije kompletno bez torbe za plažu, kaže Bey, a ovog su ljeta pletene torbe najbolja investicija.</p><p>- Jednostavne su i u njih možete sve pobacati, a nema veze ni ako se nešto po torbi prolije - kaže modna savjetnica i vlogerica.</p><h2>Bijele kratke hlačice</h2><p>Ulaganje u bijele kratke hlačice obavezno je ovog ljeta, tvrdi Bey i dodaje da su kratke hlačice najveći hit sezone. </p><p>- Izgledat ćete otmjeno, a ako vam budžet dopušta, nabavite jedne vrhunskog dizajna.</p><p>Kratke su hlačice, kaže, odjevni predmet koji se može često nositi, a ako stalno mijenjate ono što nosite gore nitko neće primijetiti ako ih na odmoru nosite i četiri ili pet puta u tjednu.</p><p>- S malo više novca dobit ćete pravi kroj, materijal i formu - napominje.</p><h2>Bacite bikinije, jednodijelni kupaći su hit sezone</h2><p>- Definitivno mislim da bi svaka žena morala imati barem jednodijelni kupaći kostim - kaže Bey, jer smo u bikinijima previše izloženi.</p><p>Više izložene kože nije uvijek dobro pravilo, a u jednodijelnom ćete kupaćem moći ući i u barove i klubove u kojima je zabranjeno sjediti u bikiniju.</p><p>- Osim toga, izgledaju elegantnije - zaključuje.</p>