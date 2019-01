8 čudnih činjenica o seksu za koje bi rado da ste ih znali prije

1. Žene do orgazma mogu i u snu. Doslovno.

No često ni ne znaju, točnije ne upamte da su svršile.

- Neke žene redovito svršavaju dok sanjaju erotski san - rekla je za Men's Health ginekologica dr. Sherry Ross. A za one koji se pitaju kako je to moguće dr. Ross je objasnila da, premda nema fizičkog kontakta, za vrijeme erotskog sna krv u genitalijama kola brže i razina joj se povećava pa jače i brže kretanje krvi kroz intimne organe vodi do orgazma.

A dio razloga leži i u tome što smo dok spavamo mirni - to je vrijeme duboke relaksacije i nema nikakve nervoze ni anksioznosti što su idealni uvjeti za postizanje vrhunca. Somatska psihologinja i seksualna terapeutkinja dr. Holly Richmond je tu pojavu za portal Health ovako objasnila u par riječi:

- Orgazam postoji u našem mozgu koliko i na vrhu klitorisa ili bilo kojem drugom dijelu tijela.

Foto: Dreamstime

2. Ženski orgazam traje tri puta dulje od muškog

Kad se radi o svršavanju žene su očito u prednosti, i to iz više razloga. Prvo, što je za Health potvrdio i dr. Michael Reitano, prosječni ženski orgazam traje oko 20 sekundi što je znatno više nego što traje muški vrhunac zadovoljstva - čiji orgazam traje oko šest sekundi. A tu je onda i sposobnost koju žene imaju, a muškarci ne da više puta za redom dođu do vrhunca, kao i svršavanje zbog dodirivanja G točke čije su isključive vlasnice.

3. Žene najčešće misle o Bradd Pittu dok masturbiraju

Zaposlenici marketinga kompanije 'TENGA' koja se bavi proizvodnjom i distribucijom seksualnih igrački napravili su malo istraživanje da saznaju o kojim zvijezdama ljudi najviše razmišljaju dok se samozadovoljavaju. Okupili su tako 13.000 ljudi u dobi od 18 do 74 godine iz svih krajeva svijeta i sve ih pitali 'o kome misle dok se sami zabavljaju ispod plahte'.

Prvo je mjesto među poznatim ženama odnijela Beyoncé, a nakon pjevačke dive muškarci u intimnim trenutcima misle o Jennifer Lawrence, Kim Kardashian, Taylor Swift i Kylie Jenner. A na listi muškaraca o kojima se razmišlja su se, po redu, našli: Brad Pitt, Johnny Depp, Chris Hemsworth, Tom Cruise i Chris Pratt.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

4. Klitoris je zapravo 'mali penis'

Klitoris se razvija dok je zametak još u fazi embrija, i to od istog tkiva iz kojeg će se dječacima kasnije razviti penis.

- Svi smo građeni od istih dijelova, a hormoni u tijelu odlučuju hoće li se razviti ženski ili muški 'dijelovi' - rekla je za Health urologinja s bostonskog sveučilišta 'Greater Boston Urology', dr. Natalya Lopushnyan. Objasnila je da se prema muškom embriju još u majčinoj utrobi otpušta testosteron koji daje znak tkivu da se počne razvijati kao penis.

Bez testosterona od istog tkiva može nastati i klitoris. Vrh klitorisa i nalikuje na vrh penisa; oba su hiper osjetljivi, a i 'ponašaju' se slično.

- Kad se žena uzbudi klitoris počinje rasti baš kao penis u istoj situaciji - zaključila je dr. Lopushnyan.

5. Tuga nakon seksa stvarno postoji

Jeste li kad plakali nakon seksa, čak i nakon dobrog seksa? Ako jeste, možda će vam biti drago čuti da niste jedini, a postoji i ime za tu pojavu.

Foto: Dreamstime

- To se stanje na engleskom zove 'post-coital dysphoria' (PCD), a karakteriziraju ga osjećaji duboke tuge, bijesa ili straha, koji nas preuzimaju netom nakon spolnog odnosa, štoviše, najčešće baš nakon orgazma - objasnio je licencirani seksualni terapeut dr. Ian Kerner. Rekao je da se PCD može javiti i nakon masturbacije.

6. Miris tijela partnera može odrediti kakav će biti orgazam

U jednoj su manjoj studiji objavljenoj u medicinskom časopisu 'Archives of Sexual Behavior' znanstvenici došli do spoznaje da ljudi s izraženijim osjetilom mirisa imaju pozitivnija (možda čak i bogatija) seksualna iskustva, a žene koje bolje mogu namirisati tuđe tijelo su više uživale u orgazmima od onih koje tuđi miris nisu ni primjećivale.

Znanstvenici su zaključili da osjetilo mirisa ne mora nužno biti povezano s kvalitetom izvedbe u spavaćoj sobi, ali da očito postoji veza između njuha i žudnje, te učestalosti svršavanja.

Istraživanje zapravo sugerira da miris tijela koji nam se sviđa, baš kao i miris vagine ili znoja, itekako može poboljšati i unaprijediti seksualno iskustvo.

Foto: Fotolia

7. Muškarce stvarno ponekad uzbuđuje ženin glas

Istraživanje profesora sa Sveučilišta u Albrightu pokazalo je da žene mogu svjesno manipulirati svojim glasom, te da im glas dok broje od jedan do deset, može zvučati sve više erotičnije i privlačnije. Inače, kad su muškarci pokušali istu stvar zvučali su sve gore umjesto sve bolje.

Kakav onda glas ženu čini privlačnijom i izazovnijom. Prema voditeljima istraživanja to je duboki i 'zadihan' glas. Naime, žene navodno nesvjesno prodube glas baš onda kada muškarcu žele poručiti da su zainteresirane, a to je ipak ono najvažnije, jedino što on stvarno želi čuti.

8. Seksualni odnos traje otprilike 100 do 500 'ulazaka'

Jeste li ikad razmišljali o tome koliko uopće seks traje? Istraživanje objavljeno u znanstvenom publicističkom časopisu 'Royal Society Open Science' kaže da traje od 100 do 500 'ulazaka'. A koliko bi to bilo u minutama? Drugo istraživanje koje su proveli s web stranice za upoznavanje SauceyDates.com, a u kojem je sudjelovalo 3836 ljudi, kaže da seksualni odnos u prosjeku traje 17 minuta i pet sekundi. Samo seks, bez predigre naravno.

