DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Cetinjska tvornica 70-ih je godina prednjačila po proizvodnji hladnjaka i perilica u bivšoj državi
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A ne kao danas: Uređaji iz Obodina su radili i po 40 godina
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Novi stroj za pranje rublja - K5 SBS Boiautomatic sa satom bio je jedini te vrste u bivšoj Jugoslaviji, stoji u reklami u Večernjem listu na današnji dan 1974. godine za perilicu koju je proizvela Elektroindustrija OBOD Cetinje, čiji su se proizvodi prodavali pod markom Obodin.
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