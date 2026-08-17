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A ne kao danas: Uređaji iz Obodina su radili i po 40 godina

Piše Marijana Matković,
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A ne kao danas: Uređaji iz Obodina su radili i po 40 godina
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Cetinjska tvornica 70-ih je godina prednjačila po proizvodnji hladnjaka i perilica u bivšoj državi

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Novi stroj za pranje rublja - K5 SBS Boiautomatic sa satom bio je jedini te vrste u bivšoj Jugoslaviji, stoji u reklami u Večernjem listu na današnji dan 1974. godine za perilicu koju je proizvela Elektroindustrija OBOD Cetinje, čiji su se proizvodi prodavali pod markom Obodin.

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