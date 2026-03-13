A taman ste ga zaboravili: Evo zašto vam se bivši partner javlja nakon mjeseci tišine

Iako zvuči kao nešto iz horor filmova, termin "zombieing" je postao dio svakodnevnog rječnika u digitalnom dobu. Jednostavno rečeno, zombieing se događa kada vas osoba koja vas je prethodno "ghostala", dakle, nestala bez ikakvog objašnjenja, iznenada kontaktira, ponašajući se kao da se ništa nije dogodilo. Ako je "ghosting" iznenadni nestanak, "zombieing" je povratak tog duha iz mrtvih. Poruka može biti bezazlena, poput lajka na Instagram priči, komentara ispod objave ili klasičnog "Hej, kako si?".

Upravo ta ležernost i ignoriranje vlastitog nestanka čini ovaj fenomen posebno frustrirajućim. Mnogi stručnjaci smatraju ga emocionalno štetnijim od samog "ghostinga". Dok "ghosting" donosi bolan, ali naposljetku jasan kraj, "zombieing" ponovno otvara stare rane i remeti proces emocionalnog oporavka. Žrtva se ponovno suočava s neizvjesnošću, nadom i zbunjenošću, što može imati razoran utjecaj na samopouzdanje.

Koji su stvarni motivi?

Rijetko se događa da je povratak slučajan. Iza njega se gotovo uvijek krije splet psiholoških okidača, od kojih su neki manje, a neki više zlonamjerni. Razumijevanje tih motiva ključno je za zaštitu vlastitog emocionalnog zdravlja.

Potreba za potvrdom i puka dosada

Jedan od najčešćih razloga je jednostavan test. Bivši partner želi provjeriti ima li još uvijek pristup vašim emocijama i vremenu. Vaš odgovor, kakav god bio, služi kao potvrda vlastite privlačnosti i utjecaja, takozvani "ego boost".

Ponekad je motiv još prizemniji: usamljenost ili dosada. Možda su isprobali druge opcije koje nisu ispunile njihova očekivanja, ili im je trenutni društveni život postao monoton. U takvim trenucima, vi postajete sigurna i poznata luka. Shan Boodram, stručnjakinja za veze, objašnjava da je to najlakši način da se izbjegne preuzimanje odgovornosti za prethodni nestanak.

Nostalgija, strah i 'sezona maženja'

Ljudski mozak sklon je s vremenom potiskivati loša sjećanja i idealizirati prošlost. Taj princip nostalgije često potiče ljude da kontaktiraju bivše partnere u trenucima emocionalne ranjivosti. Odjednom se sjećaju samo lijepih trenutaka, zaboravljajući stvarne razloge prekida. Na to se nadovezuje i takozvana "cuffing season" ili "sezona maženja", razdoblje tijekom hladnijih, zimskih mjeseci kada mnogi osjećaju pojačanu želju za bliskošću i partnerstvom.

U tim okolnostima, stari plamenovi čine se kao najlakša opcija za ponovno uspostavljanje kontakta. Psiholozi upozoravaju da se ovdje rijetko radi o iskrenim osjećajima, već više o privremenom lijeku za samoću.

Iskreno kajanje ili samo obrazac ponašanja?

Iako rjeđe, postoji mogućnost da je osoba doista prošla kroz proces sazrijevanja i osjeća iskreno kajanje. Možda su shvatili svoje pogreške i žele se ispričati za način na koji su vas povrijedili. Ipak, stručnjaci pozivaju na oprez. Takvo ponašanje može biti i dio toksičnog obrasca, posebno kod osoba s izbjegavajućim stilom privrženosti. Oni se često povlače kada veza postane previše intimna i ozbiljna, da bi se vratili mjesecima kasnije, kada se osjećaju sigurno na distanci i bez pritiska.

Kako reagirati kad se 'zombi' pojavi?

Prva i najvažnija stvar koju trebate zapamtiti jest da imate potpunu kontrolu nad situacijom. Njihov povratak ne obvezuje vas ni na što. Claudia Giolitti-Wright, psihoterapeutkinja, savjetuje da si postavite ključno pitanje: "Čini li se da iskreno žele popraviti stvari ili samo traže pažnju?".

Prije svega, nemojte odgovarati impulzivno. Uzmite si vremena da analizirate vlastite osjećaje. Osjećate li se uznemireno, ljuto ili se možda pojavila iskra nade? Budite iskreni prema sebi. Ako odlučite da ne želite ponovno otvarati to poglavlje, ignoriranje ili blokiranje su sasvim legitimne opcije koje štite vaš mir. Ako se ipak odlučite odgovoriti, budite direktni. Nemojte se bojati postaviti jasne granice i tražiti objašnjenje.

​- ​Ako ne priznaju svoj nestanak ili ne ponude pravo objašnjenje, u redu je ignorirati ih ili postaviti granicu - savjetuje Giolitti-Wright.

Zapamtite, prava osoba neće vas ostaviti da nagađate o njihovim namjerama. Ako netko tvrdi da se promijenio, to mora dokazati djelima, a ne samo riječima. Zahtijevajte dosljednost u ponašanju kroz duže vrijeme prije nego što im ponovno ukažete povjerenje. Njihov iznenadni povratak više govori o njima i njihovim trenutnim potrebama nego o vašoj vrijednosti.