Ovo su tri ljetne superdijete koje tope salo i pomlađuju kožu

Cilj liposukcijske prehrane je natjerati tijelo da se hrani vlastitim masnim rezervama - provodi se maksimalno tri tjedna. ABS dijetu zovu i 'Dijetom za trbušne mišiće' , a japanska je zapravo vrlo zdrava

<h2>ABS dijeta: 'Dijeta za trbušne mišiće'</h2><p>Autor 'Abs dijete' i njen idejni začetnik je <strong>David Zinczenko</strong>, glavni urednik časopisa Men's Health. U tzv. 'Dijeti za trbušne mišiće' naglašava se kako je za redukciju tjelesne mase potrebno regulirati prehranu, ali i uključiti tjelesnu aktivnost jer jedno bez drugog ne funkcionira. Smatra da se u prvih dva tjedna pridržavanja plana prehrane i tjelovježbe može smanjiti tjelesna masa za oko 6 kg, a potom u idućih dva tjedna za još 3 do 4 kilograma.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Također, fokus je stavljen na smanjenje mase u području trbuha te tzv. visceralne masti koja je prediktor kroničnih oboljenja poput kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa II. Unos kalorija ograničen je na svega 1400 do 1600 kcal na dan.</p><p>- Kako se ne bi prekoračilo ograničenje unosa kalorija, a niti se zamarali sljedbenici dijete njihovim brojanjem, propisana je količina serviranja za pojedine skupine namirnica. U jednom danu potrebno je konzumirati šest obroka: tri glavna obroka i tri međuobroka. Svakako valja napomenuti da je nakon tjelesne aktivnosti unutar 30 minuta potrebno unijeti međuobrok koji se sastoji od kvalitetnog izvora proteina te ugljikohidrata čime se potiče oporavak mišića. Također, jedna od smjernica je i ta da se jedan međuobrok na dan zamijeni smoothiejem načinjenim od niskomasnih mliječnih proizvoda s orašastim plodovima, voćem i cjelovitim žitaricama na dan - objasnila je mag.nutr. <strong>Martina Žitnik</strong>.</p><p>- ABS dijeta drži se šest tjedana i u tom periodu kombinira tjelovježbu i prehranu baziranu na 12 ABS namirnica (bademi i drugi orašasti plodovi, grah i druge mahunarke, špinat i ostalo lisnato zeleno povrće, mliječni proizvodi (mlijeko s malo masnoća, jogurt i sir), zobene pahuljice (bez dodanog šećera i umjetnih okusa), jaja, puretina i drugo bijelo meso, maslac od kikirikija (bez dodatnog šećera), maslinovo ulje, integralni kruh i žitarice, dodatak proteina sirutke, maline i drugo bobičasto voće). Jedan od nedostataka ovog načina prehrane odnosi se na dosta kompliciranu pripremu obroka. Naime, poznato je da se jela koja su zastupljena u dijeti trebaju lako pripremati: to je bitan psihološki faktor - ako trebate provoditi sate i sate u kuhinji pripremajući svaki obrok, a pretrpani ste obavezama, vrlo je vjerojatno da ćete brzo odustati od dijete - tvrdi prof. dr. sc. spec. gastroenterolog <strong>Miroslava Katičić</strong>.</p><p>Prijedlog jelovnika za jedan dan:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1635050" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2019-02/dreamstime_l_23568253_SVWNVS8.jpg" title="Portrait of a young Asian woman" width="100%"></x-inline></h2><h2>Japanska dijeta: 'Jedi sve dok nisi osam desetina pun'</h2><p>Japanci su među najzdravijim i najdugovječnijim narodima. U prosjeku žive 74,5 godina, a stopa pretilosti je najniža na svijetu. Japanska prehrana je niskokalorična, bogata ugljikohidratima i proteinima, a siromašna mastima te sadrži puno voća i povrća. Možemo reći da japanska prehrana nije samo vrsta dijete koja će se provoditi određeni vremenski period kako bi smanjili tjelesnu masu, već stil života.</p><p>Prehranu karakterizira izbor glavnih namirnica poput ribe, riže, soje te šarenila voća i povrća. Izbor voća i povrća biraju prema pravilu pet boja – svakog dana na stolu bi se trebale naći raznolike namirnice u pet boja:</p><p>U konačnici, piju puno zelenog čaja, najmanje tri šalice na dan. To je piće bogato flavonoidima koji imaju antikancerogeni i antioksidativni učinak. Blagotvorno djeluje na zdravlje i vitku liniju. Kod odabira deserta biraju voćni jogurt, kompot, komad voća. Jedna od tajni japanske prehrane je hara hachi bu, što znači 'jedi sve dok nisi osam desetina pun'. Nema prejedanja, već se na kraju svakog obroka ostavlja malo prostora jer receptorima u želucu treba oko 20 minuta da jave mozgu koliko smo zapravo siti.</p><p>- Za organizam je puno bolje konzumirati više manjih obroka na dan, nego tri velika obroka, stoga Japanci dnevni kalorijski unos raspoređuju u osam malih porcija. Hranu pak poslužuju u zasebnim posudicama čime možemo prevariti mozak da zapravo imamo puno više hrane nego što je zapravo posluženo. I na kraju, izuzetno je važno biti tjelesno aktivan svaki dan jer ne samo da pomaže u gubitku ili održavanju tjelesne mase, već ima niz pozitivnih učinaka na zdravlje, kazala je mag.nutr. <strong>Ena Hrastovčak</strong>.</p><p>- Prehrana koja se temelji na očuvanju dobrog zdravlja i u kojoj se koriste samo zdrave namirnice - očekivano će donijeti poboljšanje u svakom pogledu - i što se tiče mršavljenja, ali i produljivanja života. Jede se riba, proizvodi od soje, riža, zdrave tjestenine (od integralne pšenice ili heljde), velike količine povrća, male količine crvenog mesa, piju se zdravi čajevi, uglavnom zeleni čaj koji sam regulira krvni tlak, snižava razinu šećera u krvi, pojačava imunitet, snižava kolesterol, usporava starenje stanica, a pomaže i u sprečavanju pojave raka. Po mišljenju japanskih stručnjaka, zeleni čaj je nešto najbliže mitskom eliksiru mladosti i vječnog života, komentirala je prof. dr. sc. spec. gastroenterolog Miroslava Katičić.</p><p>Primjer jelovnika:</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1350589" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2017-15/dreamstime_xl_59551528.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Liposukcijska dijeta: Daje brze rezultate</h2><p>Cilj liposukcijske prehrane je natjerati tijelo da se hrani vlastitim masnim rezervama. Provodi se maksimalno tri tjedna, a najčešće dva tjedna, gdje se u dva tjedna može smršavjeti do 10 posto od početne tjelesne mase. Potom treba slijediti načela uravnotežene prehrane koja se bazira na principima mediteranske prehrane. Liposukcijska prehrana je intervencija na povećanu tjelesnu masu.</p><p>Svakodnevnu prehranu na 14 dana zamijenimo protokolom koji se temelji na preporukama i smjernicama za minimalne energetske i nutritivne potrebe organizma, što zapravo znači da standardni unos kalorija zamijenimo preporučenim, a pri tome organizam opskrbimo svim biološki funkcionalnim komponentama, kao što su aminokiseline, masne kiseline, vitamini, minerali... Osim što zadovoljava minimalne energetske i nutritivne potrebe organizma, također ne mijenja biokemijske parametre.</p><p>Već se dugi niz godina uspješno sprovodi u EU i zemljama okruženja i testirana je na velikom broju ljudi. Ne dolazi do nutritivnih deficita, ukoliko od prije postoje određeni nutritivni deficit, oni se mogu ublažiti uzimanjem dodataka prehrani prema preporukama stručne osobe. Nedostatak je to što ova dijeta nije besplatna, može se sprovoditi samostalno kroz individualne protokole koji odgovaraju svakom pojedincu, ali prije sprovođenja protokola potrebno je obaviti konzultacije sa specijalistom.</p><p>Za protokol kod ozbiljnijih metaboličkih poremećaja, potreban je stručni nadzor nutricionista. Osobe koje imaju prekomjernu tjelesnu masu ili su pretile su potencijalni kandidati za ovaj protokol. Isključene su samo neke kategorije poput djece, trudnica, dojilja, bubrežnih i težih bolesnika, ali najveći broj ljudi potencijalni su kandidati. No, ova metoda mršavljenja traži određeni mentalni kapacitet i snagu volje. Prvi rezultati se vide vrlo brzo, već nakon 24 sata provođenja liposukcijske prehrane. U dva tjedna koliko traje jedan tretman moguće je smršaviti 7 do 10 posto od početne tjelesne mase.</p><p>- U liposukcijskoj prehrani večera je jedini i centralni obrok, te predstavlja jedan mediteranski obrok od mesa i povrća, a tijekom dana se piju pomoćna sredstva za mršavljenje koja daju osjećaj sitosti i omogućavaju da se tretman sprovede do kraja. Ovaj protokol je namijenjen za osobe koje žele smršaviti u kratkom vremenskom periodu bez negativnih posljedica za zdravlje, a imaju snagu volje. Osobe koje nisu dovoljno motivirane i nemaju navedenu snagu volje, te teži bolesnici nisu kandidati za ovakav način mršavljenja - objasnila je mag.nutr. <strong>Jasmina Hasanović</strong>.</p><p>- Dijetoterapijski plan u deset dana nastoji postići da se tijelu dostavlja energija koja pokreće proces metabolizma masti i aktivira njihovu potrošnju. Međutim za izgubiti kilogram masnoće potrebno je potrošiti 9000 kalorija. Sve ono što pokazuje vaga, odnosno gubitak od kilograma u periodu od dva dana nisu masnoće već uglavnom tekućina. Ovakav tip dijete koji je vremenski ograničen daje rezultate mršavljenja ali uz izraženi metabolički šok za organizam. Bilo koja dijeta s kojom se gubi više od četiri kilograma na mjesec je štetna i ubrzo će osoba koja je tako smršavila povratiti sve kilograme i dobiti više kilograma nego što ih je imala prije dijete. Kod ovog tipa dijete, gdje se konzumira velika količina proteina postoji i opasnost od opterećenja bubrega i nije preporučljiva na dulji vremenski period, istaknula je prof. dr. sc. <strong>Željka Crnčević Orlić</strong>, specijalistica endokrinologije i dijabetologije.</p><p>Primjer jelovnika za jedan dan:</p>