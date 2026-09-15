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Agatha Christie tijekom rada u ljekarni naučila sve o otrovima

Piše Ana Vukašinović,
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Agatha Christie tijekom rada u ljekarni naučila sve o otrovima
Foto: 123RF
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Najslavniji lik njenih romana bio je Hercule Poirot, do danas jedini izmišljeni lik čija je osmrtnica objavljena u The New York Timesu

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Jedna od najpoznatijih autorica krimi romana u svijetu - Agatha Christie, rođena je na današnji dan, 15. rujna 1890., u Engleskoj. Knjige su joj prodane u više od milijardu primjeraka na engleskom i više od milijardu primjeraka na 45 drugih svjetskih jezika. Najslavniji lik njenih romana bio je Hercule Poirot, do danas jedini izmišljeni lik čija je osmrtnica objavljena u The New York Timesu. Radila je u bolnici, a nakon toga i u ljekarni gdje je naučila lijekovima i otrovima što je utjecalo i na njezina djela. 

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