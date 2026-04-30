AI fitness i kućni gym uređaji - koliko su zapravo korisni?

Ovi sustavi obećavaju personalizirano iskustvo vježbanja, dostupno u bilo kojem trenutku, koje se prilagođava vašim ciljevima i sposobnostima, gotovo kao da imate vlastitog osobnog trenera.

Kako funkcionira pametna teretana?

U srcu svake pametne teretane je umjetna inteligencija (AI), odnosno strojno učenje. Ovi sustavi prikupljaju i obrađuju goleme količine podataka - od vaše dobi i težine do povijesti treninga i podataka s nosivih uređaja. Na temelju tih informacija, algoritmi kreiraju prilagođene programe vježbanja, predlažu opterećenje, prate broj ponavljanja i serija te prilagođavaju intenzitet.

Napredniji uređaji poput Tempa ili Tonala idu korak dalje. Koristeći ugrađene kamere i 3D senzore, prate vaše pokrete u stvarnom vremenu i daju trenutne povratne informacije o formi, čime se smanjuje rizik od ozljeda i osigurava pravilno izvođenje vježbi.

Što dobivate za svoj novac: od aplikacija do premium sprava

Tržište pametnih fitness uređaja nudi širok raspon opcija, a cijena ovisi o funkcionalnostima i uključenoj opremi.

Skuplje opcije za potpuno iskustvo

U premium segmentu nalaze se sveobuhvatni "sve-u-jednom" sustavi koji ciljaju zamijeniti cijelu teretanu. Tonal je jedan od najpoznatijih primjera; zidna jedinica koja koristi elektromagnetski otpor do 90 kilograma i nudi stotine vježbi snage, cardia i joge. Cijena takvog uređaja kreće se oko 4.000 američkih dolara, čemu treba dodati i mjesečnu pretplatu za pristup treninzima.

Sličan je i Speediance, koji nudi do 100 kilograma otpora i preklopni dizajn za uštedu prostora. S druge strane, Tempo Studio dolazi s fizičkim utezima i pametnim ormarićem za njihovo skladištenje.

Za one kojima je draži kardio, pametne trake za trčanje poput NordicTrack Commercial X22i ili sobni bicikli kao što je Peloton nude tisuće vođenih treninga na velikim zaslonima osjetljivim na dodir.

Pristupačnije alternative i aplikacije

Ako niste spremni izdvojiti nekoliko tisuća eura, postoje i znatno povoljnije opcije. Tempo Move, primjerice, koristi kameru vašeg iPhonea i televizor kako bi pružio AI korekciju forme, a paket s podesivim bučicama i spremištem košta oko 500 dolara. Još jeftinije rješenje su AI fitness aplikacije poput Shred App ili Fitbod.

One za godišnju pretplatu od četrdesetak do stotinjak eura kreiraju personalizirane planove vježbanja koje možete izvoditi s opremom koju već posjedujete. Pametna ogledala, kao što je Echelon Reflect, također su popularna opcija jer se elegantno uklapaju u prostor, a nakon vježbanja funkcioniraju kao obično ogledalo.

Za koga su pametne teretane idealno rješenje?

Ovi su uređaji posebno korisni za početnike kojima je potrebno vodstvo i ispravljanje forme kako bi sigurno i učinkovito započeli s vježbanjem. Također su odličan izbor za osobe s pretrpanim rasporedom koje cijene mogućnost treniranja bilo kada, bez odlaska u teretanu.

Mnogi pregledi najboljih pametnih kućnih teretana ističu kako su kompaktni zidni uređaji poput Tonala savršeni za male stanove jer ne zauzimaju podni prostor. Naposljetku, interaktivni sadržaj, gamifikacija i mogućnost natjecanja s drugim korisnicima, što nude sprave poput veslačkog ergometra Aviron, mogu pružiti prijeko potrebnu motivaciju onima kojima vježbanje brzo dosadi.

Stvarnost iza obećanja: Prednosti i nedostaci

Najveća prednost AI trenera je dostupnost personaliziranog vodstva po djeliću cijene osobnog trenera. Sustavi koji se prilagođavaju vašem napretku i umoru potiču dosljednost, a praćenje podataka pruža jasan uvid u vlastiti razvoj. Međutim, postoje i ograničenja.

Umjetna inteligencija, unatoč napretku, nema emocionalnu inteligenciju i intuiciju ljudskog trenera koji može prepoznati loš dan ili pružiti empatičnu podršku. Iako senzori mogu detektirati velike greške u formi, ponekad im promaknu suptilni, ali važni detalji. Visoka početna cijena i troškovi mjesečne pretplate također su značajan faktor, a za potpuno funkcioniranje neophodna je i stabilna internetska veza.