Air fryer s dvije ladice: Zašto je toliki hit i koliko košta u Europi?

Air fryer s dvije ladice: Zašto je toliki hit i koliko košta u Europi?
Foto: 123RF

Glavna prednost ovog tipa air fryera je fleksibilnost. Dvije odvojene komore omogućuju da se, primjerice, u jednoj ladici priprema meso, a u drugoj prilog - i to istovremeno

Air fryeri su već nekoliko godina među najpopularnijim kuhinjskim uređajima, ali posljednja generacija - modeli s dvije ladice - posebno je podigla interes potrošača. Ovi uređaji omogućuju pripremu dvaju različitih jela istovremeno, bez miješanja okusa, što ih čini praktičnim rješenjem za brzi i organizirani kuhinjski ritam.

Zašto su air fryeri s dvije ladice postali toliko popularni?

Glavna prednost ovog tipa air fryera je fleksibilnost. Dvije odvojene komore omogućuju da se, primjerice, u jednoj ladici priprema meso, a u drugoj prilog - i to istovremeno. Kod mnogih modela postoji i funkcija sinkronizacije, pa oba jela budu gotova u isto vrijeme.

Osim praktičnosti, korisnici ih vole i zbog:

  • uštede vremena - nema čekanja da se jedno jelo završi
  • manje prljavog posuđa
  • zdravije pripreme hrane uz minimalno ulja
  • velike fleksibilnosti u kuhanju

U praksi to znači da se u 20-30 minuta može pripremiti kompletan obrok, što je posebno privlačno ljudima s ubrzanim načinom života.

Kako funkcionira?

Air fryer s dvije ladice koristi vrući zrak koji cirkulira velikom brzinom, što hranu čini hrskavom izvana, a sočnom iznutra. Svaka ladica ima zasebne kontrole temperature i vremena, pa se mogu pripremati potpuno različita jela - od ribe i povrća do krumpirića ili čak deserata.

Koliko košta u Europi?

Cijene variraju ovisno o brendu, kapacitetu i dodatnim funkcijama:

  • Osnovni modeli: od 80 do 120 eura
  • Srednja klasa (najčešći izbor): 120 do 200 eura
  • Premium modeli poznatih brendova: 200 do 350 eura i više
Foto: amazon

Popularni brendovi poput Ninja, Philips i Tefal imaju najviše modela u srednjem i višem cjenovnom rangu, dok se u posljednje vrijeme pojavljuju i pristupačnije alternative iz Lidla, Aldija i brendova poput Xiaomi ili Instant.

Isplati li se kupiti?

Za kućanstva koja često kuhaju i žele brze obroke bez puno komplikacija - odgovor je uglavnom da. Posebno je praktičan za obitelji ili parove koji žele istovremeno pripremiti više različitih jela bez korištenja pećnice.

S druge strane, ako se air fryer koristi rijetko ili za jednostavne obroke, model s jednom ladicom može biti sasvim dovoljan.

Air fryer s dvije ladice postao je novi standard modernih kuhinjskih uređaja. Kombinacija brzine, praktičnosti i mogućnosti paralelne pripreme obroka čini ga jednim od najtraženijih gadgeta za kuhanje u Europi - i trend koji se očito tek zahuktava.

*Uz korištenje AI-ja

Komentari 0
