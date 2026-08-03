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Ajmo, ljudi, stigla je svježa riba, kupujte! Još malo pa nestalo!

Piše Ana Vukašinović,
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Ajmo, ljudi, stigla je svježa riba, kupujte! Još malo pa nestalo!
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Nekad je svježa riba dolazila brodom, a kupovalo se samo ono što će se pojesti pa se i bacalo puno manje hrane nego danas

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Danas gotovo sve namirnice kupujemo u supermarketima, a police su pune voća, povrća i ribe tijekom cijele godine. No prije pedesetak godina svakodnevica je izgledala sasvim drukčije. Lokalna proizvodnja bila je pravilo, a svježa hrana stizala je izravno od proizvođača do kupaca.

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