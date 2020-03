Akne na muškoj stražnjici nisu rijetkost - riješite se ih se lako

Pojava akni na muškoj stražnjici relativno je česta jer je riječ o dijelu kože koji se može oznojiti, pa je podložan nakupljanju bakterija, kaže Michael Kassardjian, dermatolog iz Los Angelesa.

Nešto su češće tijekom ljetnih mjeseci, no vlaga od znoja nije i jedini uzrok. Mogu se javiti i zbog urastanja dlaka nakon brijanja ili epilacije, upozorava dr. Anthony Rossi, dermatolog iz Memorijalnog centra za rak Memorial Sloan Kettering, u New Yorku. Srećom, relativno ih je lako riješiti, kažu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Evo nekoliko savjeta za to:

1. Tople komprese

- Ako imate duboke prištiće s korijenom, koji su jako upaljeni i crveni, pokušajte dva do tri puta staviti na njih tople gaze. Ostavite ih 15-ak minuta dnevno, što će ublažiti upalu - kaže dr. Rajani Katta, dermatologinja koja je napisala vodič za dermatologe.

Foto: Dreamstime

2. Piling za akne

- Ako imate akne na stražnjici, možete iskoristiti sredstvo za pranje lica na bazi benzoil peroksida, ili sapun za lice s aknama, pa njime nasapunati stražnjicu. Ostavite da sapunica stoji barem 5 minuta, kako bi se pojačalo djelovanje, pa isperite - kaže Rossi.



Dodaje da benzoil peroksid djeluje antibakterijski.

3. Gelom na točkice

Gel za liječenje akni također može pomoći. Namažite veće akne ujutro i na večer i ostavite da se osuši. Preporučuju se gelovi na bazi salicilne ili glikolne kiseline, ili gel na bazi benzoil peroksida.

4. Ne istiskujte ih

Foto: Dreamstime

To može dovesti do hiperpigmentacije i ožiljaka. Uz to, povećat ćete rizik od infekcije kože bakterijama te tako samo pogoršati situaciju - upozorava Kassardjian.

5. Otiđite dermatologu

- Ako upala oko prištića traje dulje od nekoliko dana, posjetite dermatologa. Možda trebate započeti s konvencionalnim liječenjem infekcije, ili je neka druga dijagnoza u pitanju - savjetuje kaže Kassardjian. Osim toga, dermatolog vam može očistiti akne kako bi se stanje prije poboljšalo.

6. Pazite na higijenu

Redovito održavajte higijenu, posebno nakon vježbanja, odnosno nakon bilo kakvog znojenja. Nakon intenzivnog vježbanja obavezno se otuširajte i promijenite donje rublje.

Foto: Thinkstock

7. Birajte prozračne tkanine

Potražite prozračno i lagano rublje te odjeću. Izbjegavajte sve što vas steže, ili se nosi uz tijelo, posebno nakon vježbanja. Pamuk je uvijek bolji izbor od najlona ili spandexa - kaže Kassardjian.

Da biste spriječili znojenje možete koristiti i masti na bazi cinkovog oksida, koje se često koriste i protiv pelenskog osipa kod djece.

8. Pazite na bazenima i u wellnessu

- Budite oprezni u toplicama ili vrućim kupkama ako niste sigurni je li razina klora i čistoća odgovarajuća. Nakon što se presvučete iz kupaćeg kostima, obavezno dobro isperite kostim i istuširajte se - savjetuje Kassardjian, a prenosi Men's Health.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: