<p>- Ako tražite kožnatu jaknu koja će odolijevati trendovima, predlažem onu klasične zrnate teksture, bilo da se radi o prirodnoj ili eko koži kojoj je tekstura dodana. Naime, ona će najbolje zakamuflirati one ogrebotine i 'ožiljke' koje taj materijal dobije s vremenom i nošenjem - komentirala je dizajnerica kožnjaka Rosa Halpern iz Toronta.</p><p>Dobra kožnata jakna može imati i cijenu kaputa, čak i kad se radi o eko koži, prema tome to je dobra investicija.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nakit inspiriran zagrebačkim Hendrix mostom potpisuje umjetnik Adriano Nokaj</strong></p><p>To je komad koji obično ide uz traperice, no lijepo će izgledati i uz haljine te hlače od odijela.</p><p>Cool je uz bijele majice, a finije djeluje uz bluze i košulje.</p><p>- Koža je materijal koji će se s vremenom mijenjati, ona se modelira po tijelu i načinu nošenja, obično se omekša - komentirala je Halpern za <a href="https://www.thezoereport.com/p/how-to-choose-a-leather-jacket-that-youll-keep-forever-41795258">The Zoe Report. </a></p><p>Pri kupnji, naročito ako se radi o uskom kroju, treba voditi računa da će se oni dijelovi koji su uži, s vremenom malo razvući, a jakna će izgubiti nešto od originalne forme. No, to je dio karaktera kože kao odjevnog materijala.</p><p>Kožnata jakna može biti rokerska ili elegantna, a tu su i razne minimalističke opcije bez detalja, zakovica i patentnih zatvarača.</p>