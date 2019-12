Ako je dijete progutalo 'gumb' bateriju, odmah idite u bolnicu!

Prije nego što kupite djeci igračku. sat ili božićnu čestitku koja 'svira', a koje sadrže malene 'gumb' baterije, dobro razmislite o tome postoji li mogućnost da dijete tu bateriju proguta, jer posljedice mogu biti kobne. Takva baterija u grlu djetetu može dovesti do kemijskih opekotina i izazvati unutarnje krvarenje, pa i ozbiljno ugroziti život.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako toga niste svjesni, pogledajte što jedna takva baterija može učiniti komadu šunke, debljine slične onoj koju ima stijenka dječjeg grla, i to nakon samo 30 minuta izloženosti.

Zašto su tako opasne?

Iako izgledaju kao tek malo deblji novčić i čini se da mogu izađi kroz stolicu relativno lako, to ipak nije slučaj i mnogim su obiteljima baše te baterije uništile život. Naime, ako se proguta i zapne negdje u organizmu, ona može proizvoditi energiju, čak i ako je već bila mrtva, odnosno prazna.

Kad se pomiješa sa slinom, počinje stvarati kaustičnu sodu, koja izgara život tkivo i uzrokovati unutarnje krvarenje.

Čak i ako intervencija liječnika uslijedi brzo i dođe do operacije vađenja baterije iz organizma, ona može napraviti ogromnu štetu. Najgore je to da roditelji nerijetko ni ne znaju da je dijete progutalo bateriju, sve dok ne dođe do povraćanja i toga da se dijete osjeća izrazito loše, kad je već dosta kasno.

Kako spriječiti tragediju?

Uvijek provjerite je li odjeljak za bateriju na dječjoj igrački ili predmetu s kojim se zabavlja dobro pričvršćeni. Dobro bi bilo da je odjeljak pričvršćen vijkom. Sve igračke i naprave s kojima nije tako, maknite od dohvata djeteta, ili izvadite bateriju.

Ako primijetite da baterija nedostaje i niste sigurni je li ju dijete progutalo - nema čekanja, odmah s njim na rentgen.

Pažljivo čuvajte rezervne baterije, po mogućnosti u ormariću koji je zaključan, a ključ nije dostupan djeci.

Kad ih odbacujete, obavezno ih reciklirajte, jer su baterije vrlo štetne za okoliš.

Što učiniti ako mislite da je dijete progutalo bateriju?

Foto: Dreamstime

Ne čekajte da vidite kako se dijete ponaša, ili hoće li imati kakvu reakciju.

Što prije s djetetom otiđite do bolnice. Imajte na umu da će baterija brzo reagirati s djetetovom slinom i da brzo može doći do velike štete.

Odmah upozorite trijažnu sestru ili liječnika da sumnjate na to da je dijete progutalo bateriju, s tim da je dobro imati uza se i uređaj u kojem je bila baterija, kako bi se lakše utvrdilo o kakvoj se bateriji radi.

Ne dajte djetetu ništa za jelo ili piće, jer će možda odmah dobiti anestetik, radi operacije, piše The Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: