Ako tražite vjernog muškarca

Muškarac rođen u znaku Bika je najvjerniji partner Zodijaka. Ali, to očekuje i od partnerice, jer on nevjeru nikad ne oprašta.

Prilično vjeran je i Rak, ali nešto manje intenzivan od Bika. Bit će vjeran dokle mu partnerica iskazuje poštovanje i poštuje njegovu majku.

Vrlo odan je i Lav, ali ta odanost može izblijediti ako ga partnerica ne podržava u svemu što radi.

I muškarac Vaga se našao u ovoj skupini, što će neke pomalo iznenaditi jer je on poput leptirića - u stalnoj vezi ostat će uglavnom iz straha od samoće.

Ako tražite muškarca na kojeg se može osloniti

Muškarac Ovan voli 'spašavati' partnericu poput princa na bijelom konju, to ga čini vrlo sretnim pa se ona može posve osloniti na njega.

I Bik je vrlo pouzdan, a oslonac pruža tek kad mu je skroz jasno o čemu se radi, iako zna biti spor u shvaćanju, a ponekad se čini i pomalo neosjetljiv na potrebe svoje partnerice.

Rak je najpouzdaniji znak Zodijaka, a obitelj mu je najvažnija. On sve svoje odgovornosti shvaća ozbiljno.

Muškarac Djevica je vrlo pouzdan, ako se oslanjate na njegovu sposobnost organizacije.

Ako tražite nježnog muškarca

Muškarac Riba je na glasu kao najsuosjećajniji. Vrlo je empatičan pa razumije kako se partnerica osjeća i što joj je potrebno.

Muškarac Djevica jako cijeni dobrotu kod ljudi pa je i sam takav - ne može podnijeti bilo kakvu vrstu okrutnosti prema ijednom živom biću. Dobrota je po njemu najvažnija ljudska osobina. Dobar je i nježan prema svima, a posebno prema partnerici.

Ako tražite muškarca sa smislom za humor

Muškarac Lav najviše se voli smijati od svih znakova, voli zabavu i kao da do kraja života uspješno održava onaj sjaj u očima. On će napraviti sve da vas nasmije, ponekad i iz pomalo sebičnih razloga - jer voli biti u centru pažnje i primati ovacije.

I Vodenjak je vrlo vedar i pomalo neozbiljan tip muškarca. U stanju je u svakoj situaciji pronaći nešto smiješno.

Ako tražite inteligentnog muškarca

Muškarac Jarac često je vrlo obrazovan, no to ne znači nužno i da je pretjerano inteligentan.

Djevica je muškarac koji je vjerojatno obrazovan i kulturan, i odličan je za duge filozofske rasprave o širokom spektru tema. Osim toga, ovaj znak glasi za jednog od najinteligentnijih znakova Zodijaka.

Ako tražite strastvenog muškarca

Definitivno - muškarac Škorpion. Ovaj potentan znak je prepun strasti, a osim toga, u njemu ćete pronaći i dovoljno ljubavi te snažnu želju za zabavom, istraživanjem, putovanjima...

Muškarac Ovan je, također, vrlo strastven, no on posjeduje neku sirovu, grubu energiju. On je idealan izbor za žene koje vole kad muškarac vodi glavnu riječ i preuzima inicijativu.

Blizanac je odličan izbor za žene koje vole seksualnu raznolikost, uzbuđenje i osjećaj opasnosti.

Ako tražite muškarca koji zna slušati

Muškarac Rak je najbolji izbor za to jer je u stanju partnericu pažljivo i suosjećajno slušati satima.

I Riba je muškarac koji zna slušati, suosjećati i davati do znanja partnerici da razumije to što prolazi.

Ako tražite romantičnog muškarca

Ovan je dobar izbor ukoliko želite muškarca klasičnog tipa romantike - otvaranje vrata, prekrivanje partnerice svojom jaknom kad je hladno... On ozbiljno shvaća ulogu muškarca u vezi, na onaj pomalo staromodan način.

I muškarac Škorpion je romantičan tip koji pokušava održavati ljubavnu iskru u vezi. No, za razliku od Ovna, on voli svježe i zanimljive stvari, i obožava partnericu svako malo iznenaditi nekom zanimljivom idejom.

Muškarac Riba je najromantičniji znak, ako volite cvijeće, večere uz svijeće... On voli romantiku zbog romantike, ne zbog osjećaja dužnosti ili strasti, kao Ovan ili Škorpion.

Ako tražite zgodnog muškarca

Muškarac Vaga je vrlo privlačan na neki pomalo tradicionalan način. Često ima simetrično lice i lijepu atletsku građu. Osim toga, vrlo je šarmantan.

Strijelac je muškarac koji posjeduje 'ono nešto' što izluđuje žene i užasno ih privlači. Teško je reći o čemu se radi, to može biti pogled, način na koji se smije, govori, kreće se...

Jarac pak ima vrlo lijepo oblikovane usne koje jednostavno zovu na poljubac.

I Škorpion se našao u ovoj skupini, ali ne zbog klasične ljepote ili šarma, već je u stanju zagolicati maštu žene toliko da ne može prestati misliti na njega.

Ako tražite elegantnog muškarca

Muškarac Ovan ima naviku uvijek pomno birati odjeću za određenu situaciju.

Rak obožava kupovati odjeću i dodatke pomno pazeći na svoj stil.

Lav ima slične navike kao i Rak kad je odijevanje u pitanju, no on to radi jer želi da mu se muškarci dive, a žene obožavaju, prenosi Atma.