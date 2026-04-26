Ako volite tetovaže, ali ne i bol, ovo su mjesta na tijelu koja trebate odabrati

Tetovaže bole - neki kažu da i trebaju boljeti, dok drugi traže kremu kako ne bi ništa osjetili. Ako tražite najmanje bolna mjesta za tetoviranje, imate sreće. Neka mjesta na tijelu imaju manje živčanih završetaka, više mišića ili lijepi masni sloj koji ublažava udarac.
Ako planirate svoju prvu tetovažu ili vam je pomisao na bol jednostavno mrska, ovo je popis najmanje osjetljivih mjesta na tijelu.
Ako planirate svoju prvu tetovažu ili vam je pomisao na bol jednostavno mrska, ovo je popis najmanje osjetljivih mjesta na tijelu. |
Ako planirate svoju prvu tetovažu ili vam je pomisao na bol jednostavno mrska, ovo je popis najmanje osjetljivih mjesta na tijelu.
BEDRA S puno mišića i manje osjetljivih živčanih završetaka, vanjski dio bedra je idealno mjesto za tetoviranje s niskom boli. Isto se odnosi i na prednji dio bedra. Također nudi veliko platno, tako da tattoo majstori imaju prostora za kreativnost.
NADLAKTICA Vanjski biceps je jedno od mjesta najpogodnijih za početnike. Ima deblju kožu i manje živčanih završetaka, što znači minimalnu nelagodu tijekom tetoviranja. Samo izbjegavajte previše ići prema unutarnjoj strani ruke, gdje se bol povećava.
LISTOVI Još jedno mišićno područje, dobro je obloženo i općenito ga je lako tetovirati. Ovo mjesto obično je nisko na ljestvici boli tetoviranja i pametan je izbor za početnike.
VANJSKI DIO RAMENA Na samom vrhu ruke i preko deltoidnog mišića, vanjski dio ramena ima dovoljno podloge kako bi se bol bila podnođljiva. Također, ovo područje nema tanku kožu i osjetljive živčane završetke koji čine druga područja bolnijima.
VANJSKA STRANA PODLAKTICE Jedno je od najpopularnijih mjesta za tetovaže jer je lako dostupna i nije jako bolna. Koža je ovdje deblja, a igla za tetovažu ne dolazi blizu kosti.
BOK Iako tetoviranje direktno preko kosti kuka može biti izuzetno bolno, vanjsko područje kuka, prema trbuhu, ima više mesa pa je manje osjetljivo. Držite se područja s više "podstave" kako biste smanjili bol.