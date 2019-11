Ako želite dobru i dugu vezu, to je jednostavnije nego mislite

Bloger i autor knjige "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" ili Profinjeno umijeće stava j**e mi se Mark Manson objasnio je za Insider kako on doživljava dugotrajne veze i u čemu po njegovom mišljenju leži ključ njihovog uspjeha.

Manson inače i na svom blogu i u knjizi pokazuje kako 'misli malo drugačije od većine ljudi', a često ističe da je u životu najbitnije razlučiti što je zapravo važno da bi ostvarili kvalitetan život. Njegova je knjiga inače jedna od najprodavanijih knjiga iz područja popularne psihologije i samopomoći.

Što se ljubavnih veza tiče, Manson kaže kako su 'stvari mnogo jednostavnije nego što mislimo', te kako bi veze trebale biti - što dosadnije.

- Možda će zvučati čudno, kaže Manson, ali ako promislite, istinski sretan 80-godišnji par, koji je zajedno oko 60 godina, nije ostao skupa zato što su putovali privatnim avionima na luda putovanja i imali predobre slike. Ostali su skupa zato što im je bilo dosadno zajedno. Godinu za godinom, sjedili su zajedno, u kući, radili iste dosadne stvari, gledali TV, filmove, kuhali večeru i sve je prošlo dobro. Nije bilo ničeg uzbudljivog, ničeg dramatičnog, nije letjelo suđe okolo - ističe Manson.

Važno je da ljudi to razumiju jer mislim da pogotovo danas mnogi ne žele biti dosadni nego teže tome da su zanimljivi ljudi koji vode zanimljive živote. No to je, kaže on, u sukobu s onim što najčešće odnos čini dobrim.

- Često su tako baš najzanimljiviji i 'najkompliciraniji' ljudi i najgori kandidati za dobre ljubavne veze - objašnjava autor koji zaključuje kako bismo trebali njegovati dosadu i manjak akcije. Dosadu treba shvatiti kao dobru stvar, jer je za ljubavne odnose definitivno dobrodošla, zaključio je.

