Alan Shepard zaigrao je golf na Mjesecu: Loptica je letjela 36 m

Slavni austrijski slikar Gustav Klimt preminuo je 6. veljače 1918. godine. Živio je u vrijeme zlatnog doba Beča, s kraja 19. stoljeća. Bilo je to vrijeme obnove i umjetničkog bunta te rađanje modernizma. Kroz nove pravce u slikarstvu i literaturi provlačila se snažna opčinjenost erotikom i senzualnošću, koja se iščitavala u njegovim djelima, poput njegova najpoznatijeg djela "Poljubac". Iza te slike krije se priča o ljubavi slikara i njegove muze, mlade modne dizajnerice Emilie Flöge. Veza umjetničkog para u to vrijeme bila je izrazito neobična i izvan tadašnjih okvira zato što su bili izrazito neovisni i odlučili su se za vezu bez djece, živeći ispunjenim boemskim životom.

Klimt je rođen 14. srpnja 1862. u bečkom predgrađu Baumgartenu. Rastao je u neimaštini, no, nasreću, svoju darovitost uspio je ispoljiti i nakon završetka Visoke škole za umjetnost i obrt, dobivao je narudžbe za ukrašavanje velikih javnih zgrada koje su se gradile tijekom 1880-ih i 1890-ih godina. Surađivao je s bratom i umjetnikom Franzom Matschom u podružnici Klimt-Matsch, a dobivao je gotovo sve važnije poslove u gradu, kao što je oslikavanje znamenitih bečkih spomenika secesije. Njegove dekoracije počele su izazivati oštre kritike konzervativnog Beča, ali on je od slikanja veličanstvenih portreta žena iz otmjenog društva mogao dovoljno ugodno živjeti. Klimt nije bio buntovnik. Klonio se javnosti, a i privatni život držao je za sebe.

Bob Marley inspirirao je milijune ljudi

Robert Nesta Marley, poznatiji kao Bob Marley, jedini je reggae glazbenik koji je postao svjetska superzvijezda. Marley se rodio na Jamajci 6. veljače 1945., a glazbom se počeo baviti sa samo 14 godina. Svoja prva dva singla, "Judge Not" i "One Cup of Coffee", snimio je 1662., uz pomoć producentice Leslie Kong. Suradnja s Leslie nije urodila plodom, pa je godinu dana kasnije s Nevilleom Livingstonom, Peterom McIntoshem, Juniorom Braithwaiteom, Beverleyem Kelsom i Cherryjem Smithom osnovao bend The Wailers. Nakon debitantskog singla "I'm Still Waiting", u bendu su uz Marleya ostali Livingstone i McIntosh, a Bob je postao glavni vokal. Marley je odrastao uz afričku glazbu, putem koje je došao i do rastafarijanske vjere. Njegova glazba inspirirala je milijune, a kreativnost i duhovnost širio je kroz poruke ljubavi, nade, pravde i razumijevanja. Marley je preminuo 11. svibnja 1981. u Miamiju, nakon što je zbog nogometne ozljede dobio zloćudni tumor na nožnom palcu, koji je zbog vjere odbio amputirati.

Lopticu na Mjesecu puknuo 36 metara

Alan Shepard, zapovjednik misije Apollo 14, zaigrao je golf na Mjesecu 6. veljače 1971. Naime, kad se njegovo vrijeme na površini Mjeseca približilo kraju, stao je pred TV kameru s improviziranom palicom i dvije loptice za golf. Nakon nekoliko zamaha jednom rukom bacio je svoju prvu lopticu u krater. Drugu lopticu puknuo je 36 metara, što nije bilo loše za akciju poduzetu u glomaznom svemirskom odijelu i pri slaboj gravitaciji.

