Alarmantno izvješće WHO-a: Svaki treći dječak od 11 godina u Hrvatskoj ima višak kilograma!

Smanjenjem unosa soli, smanjenjem pušenja, te konzumacije alkohola za 30, 20, odnosno 10 posto, uz povećanje fizičke aktivnosti i veću odgovornost u kontroli visokog tlaka i nekih kardiovaskularnih rizika, do 2025. možemo očekivati smanjenje stope prerane smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, raka, dijabetesa i kroničnih respiratornih bolesti. Prekomjerna težina i pretilost jedini su faktor kod kojega je nastavljena tendencija rasta, koji se, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), kontinuirano bilježi od 1975. do 2016. godine, pokazuju podaci godišnjeg Izvješća WHO o prekomjernoj težini i pretilosti za 2022. godinu za europsku regiju, koje je u utorak predstavljeno u sklopu on-line konferencije.