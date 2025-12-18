Aleks i Bara iz Čukovca prodaju borove: 'Smreka je kao žena, traži pažnju i ulaganje'

Na imanju obitelji Lazić u Čukovcu ovih je dana neuobičajeno živo. Širi se miris svježe rezanih božićnih borova, kuha se vino, a smijeha ne nedostaje. Razlog je jednostavan - ondje su Aleks i Bara, odnosno Aleksandar i Nataša Lazić, svima dobro poznati dvojac koji već godinama publiku osvaja humorom iz svakodnevice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:45 Prodano drvce od 1000 eura! 'Jelka je otišla za Pantovčak' | Video: 24sata/pixsell

No iza šala i opuštene atmosfere krije se ozbiljan posao. Lazići se uzgojem božićnih borova bave gotovo tri desetljeća, a posao je, kažu, daleko zahtjevniji nego što se na prvu čini.

- Prvi borovi posađeni su još 1997. godine. Otac je započeo, ja sam nastavio, a kasnije se uključila i Nataša. Sad sve radimo zajedno - kaže Aleks.

Foto: Ivan Balija/ePodravina

- Ljudi misle da samo posadiš bor i pet godina si miran. Nije to baš tak. Treba ga oblikovati, kositi, gnojiti, stalno biti oko njega. To je posao koji traži strpljenje i predanost - Aleks, naravno, ni bez šale ne može.

- Bor nije samo biljka. Dobra smrekica ili jelka je kao žena. Moraš ulagati u nju, dati joj vrijeme i pažnju da ti to vrati ljepotom. Sam od sebe nikad ne bu savršen - kaže kroz smijeh.

Kod Lazićevih kupnja bora odavno nije samo kupnja. To je mali doživljaj.

Foto: Ivan Balija/ePodravina

- Nama je važno da ljudima nešto damo. Svaki tko dođe dobije kuhano vino, malo ljutog za 'dezinfekciju', pokoji poklon. Ljudi se zadrže, popričaju, nasmiju se. Želimo da im dolazak k nama bude mali advent - govori Bara.

Po borove ne dolaze samo mještani.

- Dolaze ljudi iz Zagorja, Bednje, Zaprešića, Bistrice, čak i iz Slovenije. Neki nam kažu da već godinama kupuju bor isključivo kod nas. Cijele obitelji dođu, njima je to izlet i božićni ritual - pričaju Aleks i Bara.

Foto: Ivan Balija/ePodravina

Unatoč sve većem broju umjetnih borova, kažu da se ljudi rado vraćaju tradiciji.

- Božić bez živog bora nije Božić. Jedna žena nam je rekla da je imala umjetni bor, ali da joj je falio miris. Kad uneseš pravi bor u kuću i okitiš ga, cijeli dom zamiriši - to je taj osjećaj - kaže Bara.

Foto: Ivan Balija/ePodravina

Borova uglavnom ne ostane puno.

- Zadnjih godina sve rasprodamo, ali uvijek čuvamo nekoliko komada za one koji dolaze u zadnji tren, na Badnjak. Uvijek se nađe netko tko bez bora ne smije doma - smije se Bara.

Ovog vikenda Lazići spremaju i pravi mali advent.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Postavili svjetski rekord u Njemačkoj: Obitelj ukrasila kuću sa 605 božićnih drvca | Video: 24sata/Video

- U subotu kuhamo besplatan gulaš, dolazi Fatman, poznati YouTuber i kuhar Tomislav Šipuljak. U nedjelju od 12 sati stiže Djed Božićnjak. Pripremili smo oko 120 poklona za djecu, vilenjake i puno iznenađenja. Dok se klinci zabavljaju, odrasli mogu popiti kuhano vino i opustiti se uz tamburaše - najavljuje Aleks.