Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
DUGOGODIŠNJA TRADICIJA

Aleks i Bara iz Čukovca prodaju borove: 'Smreka je kao žena, traži pažnju i ulaganje'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Aleks i Bara iz Čukovca prodaju borove: 'Smreka je kao žena, traži pažnju i ulaganje'
16
Foto: Ivan Balija/ePodravina

Zadnjih godina sve rasprodamo, ali uvijek čuvamo nekoliko komada za one koji dolaze u zadnji tren, na Badnjak. Uvijek se nađe netko tko bez bora ne smije doma, smije se Bara

Na imanju obitelji Lazić u Čukovcu ovih je dana neuobičajeno živo. Širi se miris svježe rezanih božićnih borova, kuha se vino, a smijeha ne nedostaje. Razlog je jednostavan - ondje su Aleks i Bara, odnosno Aleksandar i Nataša Lazić, svima dobro poznati dvojac koji već godinama publiku osvaja humorom iz svakodnevice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prodano drvce od 1000 eura! 'Jelka je otišla za Pantovčak' 00:45
Prodano drvce od 1000 eura! 'Jelka je otišla za Pantovčak' | Video: 24sata/pixsell

No iza šala i opuštene atmosfere krije se ozbiljan posao. Lazići se uzgojem božićnih borova bave gotovo tri desetljeća, a posao je, kažu, daleko zahtjevniji nego što se na prvu čini.

- Prvi borovi posađeni su još 1997. godine. Otac je započeo, ja sam nastavio, a kasnije se uključila i Nataša. Sad sve radimo zajedno - kaže Aleks.

Foto: Ivan Balija/ePodravina

- Ljudi misle da samo posadiš bor i pet godina si miran. Nije to baš tak. Treba ga oblikovati, kositi, gnojiti, stalno biti oko njega. To je posao koji traži strpljenje i predanost - Aleks, naravno, ni bez šale ne može.

- Bor nije samo biljka. Dobra smrekica ili jelka je kao žena. Moraš ulagati u nju, dati joj vrijeme i pažnju da ti to vrati ljepotom. Sam od sebe nikad ne bu savršen - kaže kroz smijeh.

Kod Lazićevih kupnja bora odavno nije samo kupnja. To je mali doživljaj.

Foto: Ivan Balija/ePodravina

- Nama je važno da ljudima nešto damo. Svaki tko dođe dobije kuhano vino, malo ljutog za 'dezinfekciju', pokoji poklon. Ljudi se zadrže, popričaju, nasmiju se. Želimo da im dolazak k nama bude mali advent - govori Bara.

Po borove ne dolaze samo mještani.

- Dolaze ljudi iz Zagorja, Bednje, Zaprešića, Bistrice, čak i iz Slovenije. Neki nam kažu da već godinama kupuju bor isključivo kod nas. Cijele obitelji dođu, njima je to izlet i božićni ritual - pričaju Aleks i Bara.

Foto: Ivan Balija/ePodravina

Unatoč sve većem broju umjetnih borova, kažu da se ljudi rado vraćaju tradiciji.

- Božić bez živog bora nije Božić. Jedna žena nam je rekla da je imala umjetni bor, ali da joj je falio miris. Kad uneseš pravi bor u kuću i okitiš ga, cijeli dom zamiriši - to je taj osjećaj - kaže Bara.

Foto: Ivan Balija/ePodravina

Borova uglavnom ne ostane puno.

- Zadnjih godina sve rasprodamo, ali uvijek čuvamo nekoliko komada za one koji dolaze u zadnji tren, na Badnjak. Uvijek se nađe netko tko bez bora ne smije doma - smije se Bara.

Ovog vikenda Lazići spremaju i pravi mali advent.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Postavili svjetski rekord u Njemačkoj: Obitelj ukrasila kuću sa 605 božićnih drvca 01:00
Postavili svjetski rekord u Njemačkoj: Obitelj ukrasila kuću sa 605 božićnih drvca | Video: 24sata/Video

- U subotu kuhamo besplatan gulaš, dolazi Fatman, poznati YouTuber i kuhar Tomislav Šipuljak. U nedjelju od 12 sati stiže Djed Božićnjak. Pripremili smo oko 120 poklona za djecu, vilenjake i puno iznenađenja. Dok se klinci zabavljaju, odrasli mogu popiti kuhano vino i opustiti se uz tamburaše - najavljuje Aleks.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
11 savjeta za stvarno odličan seks: Nećete se moći zasititi
UVIJEK ĆETE BITI RASPOLOŽENI

11 savjeta za stvarno odličan seks: Nećete se moći zasititi

Je li to bilo prošli tjedan, prošli mjesec? Prošle... godine? Ako se dugo niste seksali, nije lako krenuti ponovo. Ali dosta je isprika, vrijeme je za akciju!
Lude cijene Badnjaka u centru Zagreba: Evo koliko ćete platiti rezervaciju stola na 'špici'
PARTY OD JUTRA

Lude cijene Badnjaka u centru Zagreba: Evo koliko ćete platiti rezervaciju stola na 'špici'

U Gostioni, lokalu nešto bliže Cvjetnom, poznatom okupljalištu mlade generacije koja voli potrošiti, i u kojem boca Jamesona u redovnoj cijeni stoji 115 eura s četiri cole u paketu, imaju sve popunjene stolove
Dnevni horoskop za četvrtak 18. prosinca: Vage posvetite se sebi, Rakovi budite izravniji...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 18. prosinca: Vage posvetite se sebi, Rakovi budite izravniji...

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 18. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025