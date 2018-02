Alergije: Odmah idite liječniku ako se uz kihanje javi i astma

Alergije u osnovi predstavljaju poremećaj imunološkog sustava. Naime, imunitet nas štiti od raznih bakterija, virusa, bolesti i infekcija, tako da se u kontaktu s njima aktivira prirodni obrambeni mehanizam organizma.

- No kod ljudi koji imaju slabiji imunitet, primjerice zbog stresa, nekvalitetne prehrane, terapije određenim lijekovima ili zbog kronične bolesti, imunološki sustav postaje preosjetljiv na neke tvari iz okoliša koje inače nisu opasne po zdravlje, kao što je pelud, i aktivira mehanizme odgovorne za borbu protiv bolesti – pojašnjava internist prim. dr. Jadranko Jelić, koji u svojoj ordinaciji u Rijeci provodi alergotestove i biorezonantnu terapiju alergija.

Foto: Shutterstock

Dodaje da smo potencijalno svi alergični, no neki ljudi u kontaktu s alergenima uopće nemaju kliničku sliku, dok se kod drugih alergija može manifestirati kao osip na koži, kihanje, osjetljivost sluznice nosa, oka, usne šupljine, pa sve do težih oblika gušenja, koji bez brze i adekvatne medicinske pomoći mogu završiti fatalno.

- Kad je riječ o proljetnim peludnim alergijama, njih je vrlo teško iskorijeniti, jer su peludna zrna lagana i nošena vjetrom mogu putovati stotinama kilometara, pri čemu je u vrijeme cvatnje njihova koncentracija u zraku često jako visoka - kaže dr. Ksenija Krajina Pokupec, liječnica obiteljske medicine i fitoaromaterapeut iz fitocentra Botana.

Foto: Thinkstock

- Kako se kod većine ljudi razvije alergija na pelud više biljaka, simptomi često traju od polovice travnja do početka srpnja i ponovno na jesen, tijekom cvata ambrozije. Najčešći simptomi peludne alergije su kašljucanje, kihanje, svrbež i curenje nosa te neprohodan nos, uz nazalni govor. Riječ je o tzv. alergijskom rinitisu ili peludnoj hunjavici. Ponekad se može se javiti i privremeni gubitak njuha. Oči svrbe, peckaju, ‘žuljaju’ i suze, a često se javljaju i podočnjaci zbog povećanog dotoka krvi.

Ako su simptomi jako izraženi, čovjek može postati letargičan i dekoncentriran, imati problema sa spavanjem, pa i na poslu, upozorava sugovornica. Osim toga, dodaje, uslijed alergije može se razviti i alergijska astma, koju prati otežano disanje i tad se odmah treba javiti liječniku.

Terapija kod izraženih simptoma

Iako se alergije često ne mogu potpuno izliječiti, jačanjem imuniteta, prije svega kvalitetnom prehranom, možemo ojačati organizam i osigurati da reakcija na alergene bude slabija. Standardna terapija kod izraženih simptoma preporučuje uzimanje antihistaminika, a kod težih oblika alergija i primjenu kortikosteroida. Često se primjenjuju imunoterapija i desenzibilizacija, zatim fitoterapija, dok se posljednjih 50-ak godina primjenjuje i biorezonantna terapija.

Foto: Photos by Elena Grigarchuk

- Treba znati da se najbolji učinak postiže ako s jačanjem imuniteta započnemo nekoliko mjeseci prije pojave simptoma, a najkasnije tijekom veljače. Također, s korištenjem biljnih pripravaka kojima liječimo simptome trebamo biti oprezni. Naime, mnogi mogu donijeti olakšanje, no na neke možete biti i alergični, što u početku može pogoršati simptome - kaže dr. Jelić. Zato ih koristite uz nadzor liječnika ili fitoaromaterapeuta, dodaje.

Stil života

Otprilike deset posto Hrvata pati od proljetnih alergija, a simptomi se sve više pojavljuju i u ljudi koji dosad nisu imali problema.

Alergije se pojavljuju uglavnom u mlađih ljudi, no mogu se pojaviti u bilo koje životno doba.

Foto: Dreamstime

Mogu biti nasljedne, ali nema pravila. Vjerojatno će dijete biti alergično ako je i majka alergična. Ako su oba roditelja alergična, šanse su od 60 do 70 posto da će biti i dijete. Zato ako počnete kihati, nos vam je neprestano začepljen, šmrcate, suho kašljete, oči vam suze, a glava boli, liječnici preporučuju da otiđete na testiranje čak i ako dosad niste patili od alergija.

Raste rizik od infekcija

Ljudi u Hrvatskoj su najviše alergični na pelud trava, stabala i korova. Kod nas najprije počinju cvjetati breza, lijeska i joha, pa jasen i hrast. Koncentracija peludi u zraku najveća je kad je sunčano i vjetrovito. Koncentracija peludi najveća je ujutro, a smanjuje se kad pada kiša i ako je vlažno. Koliko je peludi u zraku, ovisi i o klimatskim uvjetima te drveću i biljkama.

A što je koncentracija veća, to su i simptomi gori, pa je poželjno redovito obraćati pozornost na razinu peludi u zraku jer alergija može izazvati i infekcije, ali i pogoršati, primjerice, astmu. Svake godine alergije se pojavljuju u sve više ljudi, odnosno imunitet se počinje boriti protiv peludi, no ne zna se zašto imunološki sustav tako reagira.

Dostupna testiranja

ljudi alergični kako bi se znali i u skladu s tim liječiti. Stoga je testiranje važno kako bi se alergije mogle uspješno liječiti, a alergotest je najbrži i najučinkovitiji način, dok se možete testirati i vađenjem krvi. Dobro je ako se mogu hiposenzibilizirati, no bitno je održavati imunitet zdravim.

Ljudi koji pate od alergija ne bi smjeli pušiti zato što se imunitet dodatno uništava, a i nedovoljno sna nije dobro jer se organizam iscrpljuje. Redovito vježbanje jednako je važno kao i pijenje puno tekućine. A sve to pomoći će ljudima da se lakše nose s alergijama.

Foto: Dreamstime

Tijekom godine prvo se pojavljuju alergije na pelud stabala, a zatim trava i korova. Trave počnu cvjetati u travnju i svibnju, a nekih korova ima tijekom cijele godine, pa i vrijeme pojave simptoma može otkriti na što ste alergični.

Budući da pelud može putovati zrakom i do 100 km, dobro je znati koja su drveća alergeni. Kad to znate, poželjno ih je izbjegavati ako je to moguće jer je to preduvjet liječenja alergija ili peludnih hunjavica, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Alergeni po podnebljima

Dobro je imati i kalendar cvatnje (slike gore) te rasprostranjenosti peludi kako biste se na vrijeme mogli pripremiti na povećane koncentracije peludi. Na kontinentu peludna sezona počinje cvjetanjem biljaka iz skupine drveća, i to johe, lijeske i čempresa. Postupno im se pridružuju jasen, grab, topola, platana, brijest, a početkom proljeća cvjeta breza. Istodobno se očekuje i početak polinacije trava, dok u ljetnim mjesecima cvatu korovne biljke, poput ambrozije.

U primorskom dijelu izrazitu dominaciju imaju peludna zrnca iz porodice čempresa (Cupressaceae), koja su prisutna u zraku gotovo cijelu godinu, a maksimalne vrijednosti dostižu u rano proljeće, i to od veljače do travnja. Tijekom proljeća dominantna su zrnca iz skupine trava (Poaceae) i peludna zrnca sveprisutne korovne vrste iz porodice kopriva - crkvina (Parietaria judaica L.), čija se peludna zrnca smatraju alergenima.

Peludna prognoza

Zato je i praćenje peludne prognoze jedan od ključeva prevencije i liječenja. Na stranicama www.stampar.hr svaki dan se objavljuju podaci o prisutnosti alergene peludi u zraku u Zagrebu te u 17 gradova u Hrvatskoj. Ti podaci alergičnima na pelud omogućuju bolju zaštitu i organiziranje života s ciljem izbjegavanja alergena i ublažavanja simptoma.

Kako na peludnu alergiju i njezine simptome djeluje pojedina terapija?

Imunoterapija ili hiposenzibilizacija

Ubrizgavaju se tvari koje izazivaju alergiju u malim količinama pod kožu ili se uzima u obliku kapi ili tableta. Tako se imunološki sustav postupno privikava na alergen i s vremenom ne reagira na njega kao na prijetnju, pa nema ni stvaranja antitijela koja ‘hvataju’ alergene stvarajući histamin, ključan za nastajanje alergijske reakcije.

Jedna od metoda hiposenzibilizacije je i unos meda s lokalnog područja jer sadrži i polen biljke na koju ste alergični. S vremenom organizam može prestati reagirati na pelud te biljke, no u međuvremenu se mogu javiti i jači simptomi pa prije svega provjerite jeste li alergični na pčelinje proizvode te uz nadzor liječnika započnite s malim količinama meda.

Desenzibilizacija

Podrazumijeva davanje malih količina alergena u obliku cjepiva, a to nakon nekog vremena omogućuje da se organizam prestane boriti protiv tvari koju je prepoznavao kao neprijatelja. Budući da terapija traje od tri do pet godina, pri čemu se pacijent svakih četiri do šest tjedana podvrgava injekcijama, ljudi je ponekad ne odrade do kraja i nema odgovarajućih rezultata.

Biorezonantna metoda

Koristi se 50-ak godina i, prema dijelu svjetske literature, uspješna je u ublažavanju simptoma i do 87 posto, kaže dr. Jelić. Često se alergije nakon terapije i povlače. Ipak, treba reći da je službena medicina skeptična prema ovoj metodi i da joj se zamjera manjak dokaza o izlječenju. Kako djeluje?

Recimo da vam curi nos. Tjelesni sekreti (slina) koriste se kao ulazna informacija. Sekreti imaju dobre (zdrave) i loše (patološke) aspekte. Uređaj prima njihove energetske informacije, razdvaja zdrave od nezdravih frekvencija, pojačavajući zdrave ili anulirajući nezdrave. Tako promijenjena informacija vraća se u tijelo putem elektrode postavljene na leđima.

Fitoaromaterapija

Naglasak je na jačanju imuniteta i ublažavanju simptoma pa se zapravo ne liječi uzrok alergije. Biljni pripravci mogu donijeti olakšanje simptoma, osobito kod peludne hunjavice. No treba biti oprezan, jer na neke od biljaka možemo biti i alergični, a to može dovesti do pogoršanja simptoma. Zato na savjetovanju s fitoaromaterapeutom obavezno treba istaknuti jesmo li alergični na neke biljke ili namirnice.