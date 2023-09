Alexsander Hamilton je bio prvi ministar financija SAD-a, a poginuo je u poznatom dvoboju

Foto: Mihaela Erceg/Wikipedia

Na današnji dan 1954. održan je prvi TV prijenos natjecanja za Miss Amerike, a titulu je ponijela Lee Meriwether. Godine 1962. sastav The Beatles snima prvi službeni single 'Love Me do'

Na današnji dan 1789. godine tadašnji predsjednik SAD-a, George Washington, imenovao je Alexsandera Hamiltona prvim ministrom financija u saveznoj vladi. Ta je vlada uspostavljena donošenjem federalnog zakona iste godine, a zanimljivo je da Hamilton nije bio prvi kojem su ponudili tu funkciju. Predsjednik Washington o tome je prvotno razgovarao s Robertom Morrisom, no nema informacija zašto on nije preuzeo taj posao.