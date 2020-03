Ali ne i danas: Sve dobre stvari koje su se desile na petak 13.

Nizozemski Centar za statistiku osiguranja navodi kako je petak 13. statistički gledano najsigurniji dan u godini. Tad imaju manje prijava nezgoda, požara i krađa, piše Insider.

Ako vas to nije uvjerilo, u nastavku donosimo pozitivne trenutke koji su obilježili upravo petak 13.

1. Na taj datum rodile su se kraljice devedesetih

Foto: Just Jared

Mary-Kate and Ashley Olsen rodile su se 13. lipnja 1986. godine. Postale su slavne zbog sudjelovanja u humorističnoj seriji Puna kuća, a uspjele su sagraditi poslovno carstvo koje uključuje parfeme, liniju odjeće, knjige i filmove te još puno toga.

2. Johnson potpisao odredbu protiv diskriminacije

Tek je odredba američkog predsjednika Lyndon B. Johnsona omogućila da u SAD-u diskriminacija po spolu postane nezakonita. Predsjednik Johnson je 13. listopada 1967. godine potpisao odredbu koja je službeno nazvana Amending Executive Order No. 11246, a odnosi se na jednake mogućnosti zapošljavanja.

3. Nastao je slavni znak Hollywooda

Foto: Wikimedia Commons

Ikonografski djelić kalifornijske kulture je poznati znak Hollywood na brdu. No kad su ga ondje postavili 13. lipnja 1923. godine, mislili su da neće potrajati dulje od dvije godine. Njime su promovirali novi dio Hollywood Hillsa.

4. Na Mjesecu pronašli vodu

NASA je 13. studenog 2009. godine objavila da su na Mjesecu pronašli značajnu količinu vode. Anthony Colaprete kazao je da se to odnosi na količinu od oko 75 litara vode.

5. Objavili treći dio filma Petak 13.

Foto: screenshot/Youtube/Twitter

Kod filmske sage "Petak 13.", "Dio III" je objavljen 13. kolovoza 1982. godine. On je prvi eksperimentirao s 3D-om, a tada se i prvi put pojavila Jasonova maska. Film je doživio brojne kritike, no uz proračun od oko 15 milijuna kuna uspio je zaraditi više od 240 milijuna kuna.

6. Olimpijske igre su se vratile kući

Ljetne Olimpijske igre 2004. godine bile su u Ateni u Grčkoj, državi iz koje je sve krenulo i tijekom antike i tijekom novih vremena. Službeno su ih otvorili 13. kolovoza. U to vrijeme bile su to među najvećim Igrama u povijesti Olimpijade, a sudjelovala je 201 država. Michael Phelps je u Ateni osvojio prvu Olimpijsku medalju i oborio svoj prvi rekord.

7. Otkrili jaja dinosaura

Američki Museum of Natural History tvrdi kako je Roy Chapman Andrews otkrio prvo jaje dinosaura na iskopini u Mongoliji. Bio je srpanj 1923. godine. Za paleontologiju je to bilo važno otkriće koje je potvrdilo da su dinosauri nesli jaja, a muzej je bio toliko oduševljen otkrićem da su pozvali Andrewsa da im bude ravnatelj od 1935. do 1942. godine.

8. Black Sabbath objavio album i utemeljio heavy metal glazbu

Foto: PA/Pixsell

Rolling Stone je među 44 najbolja debitantska albuma svih vremena uvrstio i onaj od Black Sabbatha koji su objavili 13. veljače 1970. godine. Smatra se kako je taj album udario temelje heavy metal glazbe.

9. Malta je postala republika

Mala mediteranska država postala je neovisna 1964. godine, no službeno je postala republikom 13. prosinca 1974. godine.

10. Prva instruktorica za pilote

Evelyn "Pinky" Kilgare-Brier postala je prva certificirana instruktorica pilota. Nacionalni muzej amerikih zračnih snaga navodi da je Kilgare-Brier prva žena koja je dobila dozvolu instruktora za avion 13. listopada 1939. godine. Bila je važna figura za žene u zrakoplovstvu. Također je letjela neborbene misije tijekom Drugog svjetskog rata, a nakon rata je upravljala vlastitom privatnom zračnom lukom.

11. Rodio se Steve Buscemi

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Bio je 13. prosinac 1957. godine kad je na svijet stigao Steve Buscemi poznat po ulogama u filmovima Pakleni šund i Veliki Lebowski te seriji Carstvo poroka. Manje je poznato da je on i njujorški vatrogasac. The Independent piše kako je Buscemi postao vatrogasac kad je imao 18 godina, a nakon napada na Blizance 11. rujna pomagao je u spašavanju preživjelih i radio smjene koje su trajale po 12 sati.

12. U Japanu su objavili "Super Mario Bros"

Super Mario je među najznačajnijim video igrama u povijesti, a Japanci su je objavili 13. rujna 985. godine. Lik se od tada pojavio u više od 170 igrama, uključujući planetarno popularne Mario Kart, Mario Party i Paper Mario.

13. Petak 13. je uvijek dan prije vikenda

Ako vas sve što smo do sad rekli nije uvjerilo da petak 13. nije ukleti datum, sjetite se da to dan u tjednu uoči vikenda. A petak ipak volimo najviše!

Ili bar jesmo do pojave korona virusa radi kojeg sad u Hrvatskoj imamo 31 zaraženog, a Vlada je objavila kako od ponedjeljka na snagu stupaju nove mjere te na dva tjedna ukidaju nastavu u osnovnim i srednjim školama. Vrtići će slijede, a u planu je i paket mjera za narušeno gospodarstvo.

