Ambiciozni vizionar luđačkih odluka stvorio je - Cadillac!

Ambiciozni vizionar luđačkih odluka stvorio je - Cadillac!
Cadillac je 1912. prvi dobio električni pokretač, koji je eliminirao napornu ručnu kurblu, a desetljećima kasnije GM-ovi inženjeri razvili su napredne sustave ovjesa i sigurnosne standarde koji su postali industrijska norma

Današnji datum 1908. ušao je u povijest automobilizma. Tog dana William C. Billy Durant, ambiciozni vizionar bez inženjerske diplome, osnovao je General Motors – tvrtku koja će u samo nekoliko desetljeća postati simbol američke industrijske moći i globalne mobilnosti. Durant je u početku imao plan koji je zvučao gotovo suludo: okupiti različite proizvođače automobila pod istim krovom i stvoriti "portfelj marki" za svaku društvenu klasu. U roku od nekoliko godina GM je gutao sve pred sobom - Oldsmobile, Cadillac, Oakland i niz manjih proizvođača. Ipak, njegov rizičan stil poslovanja doveo ga je do toga da banke izbace upravo njega iz vlastite tvrtke.

