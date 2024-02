Američki bombarder 1958. ispustio nuklearnu bombu koja je jednostavno - nestala

Na današnji dan 1958. dogodio se jedan od najbizarnijih nuklearnih incidenata u povijesti. Američki bombarder tipa B-47 Stratojet koji je nosio nuklearnu bombu sudario se s lovačkim zrakoplovom F-86.

Da bi spriječili katastrofu, prije sudara izbacili su bombu, koja je pala u more blizu američke savezne države Georgija i vjerojatno se zabila u pješčano dno.

Foto: Wikipedia

Ni nakon više pokušaja potrage nisu je pronašli, pa i danas postoji bojazan da bi moglo doći do ispuštanja radioaktivne tvari u more. Riječ je o bombi koja je nekoliko megatona jača od one bačene na Hirošimu.

Prvi broj Reder's Digesta

Foto: Wikipedia

Prvi broj Reader's Digesta izašao je na današnji dan 1922. godine i s vremenom postao jedna od najutjecajnjijih tiskovina čiji su novinarti stvorili brojne mitove. Dobrih 70-ak godina bila je to jedna od najčitanijih tiskovina u svijetu.

Najveći grumen zlata

Foto: Wikipedia

Godine 1869. u Australiji je pronađen najveći zlatni grumen iskopan u rijeci. Težio je 109,59 kilograma, a procjenjuje se da je u njemu bilo čak 62,02 kg čistog zlata. Dobio je naziv "Welcome Stranger".

