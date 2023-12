Amerikanac izumio kravatu koja se lakše vezala nego klasične...

Kravatu su muškarci od davnina vezali oko vrata, prvo u obliku marama, a onda su one postale sve sofisticiranije. Postoje nebrojeni načini kako su se vezale i tijekom stoljeća su postale sinonim za formalno odijevanje i svečane prilike. Čak i svjetski mediji pišu da se za "izum" kravate može zahvaliti Hrvatima, iako su je Francuzi učinili modnim detaljem kakav je danas. Podrijetlo kravate seže u 17. stoljeće, kad su tijekom 30-godišnjeg rata Francuzi angažirali hrvatske plaćenike koji su oko vrata nosili tradicionalne rupce s čvorovima kao dio odore, tzv. podgutnice, koje su bile praktičnije od običnih ovratnika. Svidjele su se čak i Luju XIV. pa ih je i sam počeo nositi. Prema navodima dubrovačkih novina. prve kravate nazvao je "La Cravate", a to je i danas francuska riječ za kravatu.

Foto: Mihaela Erceg/Javno vlasništvo

U raznim se fazama pokušalo pojednostavniti vezanje čvora, pa je otkriveno i niz patenata, čak i patente s patentnim zatvaračem i kopčom na stražnjoj strani ovratnika. No za one nevješte zabilježen je i patent od 13. prosinca 1928. godine, kad je Joseph W. Less iz Clintona iz One-In-Hand Tie Company iz Iowe predstavio svijetu novi izum - "kravatu s permanentnim čvorom", za koji je bilo dovoljno samo provući duži dio kravate. Ovaj model bio je prethodnica njegovu kasnijem izumu - kravati s kopčicom koja nije imala dio oko okovratnika, nego se kopčala na vrh košulje kraj gumba.

Na Malti živi pola milijuna stanovnika

Na Malti, maloj sredozemnoj otočnoj državi, živi oko pola milijuna stanovnika. Zbog važnog strateškog položaja Maltom su tijekom povijesti vladale mnoge sile - Feničani, Rimljani, Fatimidi, Ivanovci i na kraju Britanci. Od 1964. Malta je neovisna od Velike Britanije, Republikom postaje 13. prosinca 1974., a od 2004. je članica Europske unije.

Foto: WIkipedia

Osnovao poduzeće Siemens-Halske

Werner von Siemens, njemački elektrotehničar i izumitelj, rođen je 13. prosinca 1816. godine. Jedan je od pionira elektrotehnike, a bavio se pretežno telegrafskom i mjernom tehnikom. Usavršio je telegraf s kazaljkom, pronašao bešavno oblaganje vodiča gutaperkom, podigao prvu dužu telegrafsku liniju u Europi, izumio samouzbudni generator istosmjerne struje (dinamo-stroj). Osnovao je 1847. s J. C. Halskeom poduzeće Siemens-Halske, koje se razvilo u veliku elektrotehničku tvrtku svjetskih razmjera Siemens AG. Po njemu je nazvana jedinica električne vodljivosti siemens.

Foto: WIkipedia

