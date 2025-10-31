U pismu policiji je bila novčanica od jednog dolara i poruka: 'Šaljem dolar kao odštetu za naranču koju sam ubrao i pojeo uz cestu u okrugu Orange. Kajem se. Dolar dajte tamo nekom uzgajivaču naranča'
Amerikanac ukrao naranču, a onda mu je proradila savjest
Večernji list je u broju za 1. studenoga 1983. godine pisao o sitnom lopovu iz SAD-a koji je požalio nakon krađe. Naime, policijska postaja Santa Ana u Los Angelesu primila je pismo sa žigom iz Nebraske.
