Zarađujem 30-ak tisuća kuna mjesečno i evo što bih volio da sam znao prije odlaska iz SAD-a, govori 35-godišnji Steve Tsentserensky, koji je rodni Cleveland, a i New York zamijenio Hrvatskom. Od početka pandemije došlo je do značajnog povećanja broja digitalnih nomada. To su radnici koji putuju po zemljama i kontinentima i uživaju u mogućnosti rada s bilo kojeg mjesta preko internetske veze, prenosi CNBC.

- Svoje digitalno nomadsko putovanje započeo sam 2019. Trenutno sam slobodni pisac i video producent koji živi u Hrvatskoj. Budući da sam proteklih nekoliko godina putovao i radio u inozemstvu, naučio sam, posebno kroz svoje pogreške, kako učiniti proces besprijekornim i bez stresa - objasnio je Steve.

A za sve koji razmišljaju o odlasku na posao u inozemstvo, donosi popis onog što bi on volio da je znao prije odlaska iz SAD-a:

1. Stvorite prihod prije

Ako vodite vlastiti posao ili ste slobodnjak poput njega, planiranje unaprijed i pouzdan dotok prihoda je od presudne važnosti. U suprotnom biste mogli završiti pod stresom zbog ponestajanja novca za osnovne troškove. 'Da sam se mogao vratiti u prošlost, ne bih trošio toliko vremena na lov na veće jednokratne ugovore. Umjesto toga, usredotočio bih se na osiguranje dugoročnih ugovora s klijentima koji bi me, iako su možda platili manje po projektu, angažirali za stalni rad', ističe. Ponavljajući prihod stvara stabilnost i smanjuje financijski stres. Istaknuo je Upwork koji i danas koristi kako bi pronašao klijente na koje se može osloniti za stalan prihod.

2. Istražite troškove života i izradite proračun

'Kada sam prvi put započeo svoje putovanje kao digitalni nomad, pogriješio sam što nisam imao financijski plan. Godinama sam radio u industriji krstarenja, tako da su mnogi troškovi za osnovne potrebe (tj. stanovanje i hrana) već bili pokriveni. Ideja o budžetu i praćenju moje potrošnje nikada mi nije pala na pamet', kaže Steve. Iako je imao dovoljnu količinu novca na svom štednom računu, bilo bi, kako kaže, pametno unaprijed planirati proračun i istražiti troškove života na različitim mjestima. Na primjer, trenutno zarađuje 30-ak tisuća kuna mjesečno. Srećom, dodaje, da mu je to dovoljno za ugodan život u Hrvatskoj, gdje u prosjeku troši 11.380 kuna mjesečno. Ali bio bi drugačiji slučaj da živi primjerice na Bermudima, gdje su stvari mnogo skuplje. Stoga, Tsentserensky savjetuje da odlučite kamo želite ići i planirate svoj proračun oko troškova života 'tamo'. I ne zaboravite uzeti u obzir i dugoročne ciljeve štednje, poput umirovljenja ili otplate duga.

3. Stvorite rutinu koju možete 'ponijeti' bilo gdje

Ako napuštate svoj rodni grad uz ocean da biste bili digitalni nomad u velikom gradu, nećete moći nastaviti neku svoju rutinu, kao što je na primjer, jutarnja šetnja plažom. Ali još uvijek postoje elementi vaše dnevne rutine koje možete prakticirati bez obzira gdje radite.

- Nisam razmišljao o tome kad sam tek stigao u Hrvatsku, pa su mi neki dani znali biti neorganizirani. Neke od mojih uobičajenih jutarnjih rutina održale bi me sigurno mentalno prizemljenijim. Sada, moja rutina uključuje kuhanje kave i čitanje ujutro; mirno provedeno vrijeme me psihički priprema za dan. Također vodim kalendar, odvajam radno vrijeme i vrijeme za redovito vježbanje. Postavljena struktura održava me zdravim, povećava moju produktivnost i daje mi vremena za odmor, a još uvijek mogu istraživati ​​grad - istaknuo je Steve.

4. Nemojte se oslanjati samo na Airbnb

Iako je na Airbnb-u moguće osigurati najam po razumnoj cijeni, postoji nekoliko drugih usluga koje će vam pomoći da pronađete mjesto, bez svih dodatnih naknada. U Hrvatskoj digitalni nomadi mogu koristiti internetske stranice kao što su DNAStay, Trawerk i GoingRemotely. Postoje i lokalni oglasi, pomoću kojih je Steve pronašao svoj sadašnji stan u Zagrebu. Preporučuje i provjeru grupa digitalnih nomada na Facebooku. Neke su zajednice isključivo usmjerene na pomoć ljudima u pronalaženju smještaja.

5. Izgradnja društvenog života ne mora biti teška

Samoća je velika briga za mnoge ljude kada prvi put stignu na novo mjesto. Ali to što putujete sami ne mora značiti da ćete i uvijek biti sami. 'Zapravo, jedna od stvari koje najviše volim kad sam digitalni nomad je upoznavanje toliko različitih ljudi iz različitih dijelova svijeta' objašnjava Steve. Postoji i nekoliko resursa koji pomažu upoznati nove ljude i steći prijatelje: Facebook grupe specifične za grad kao što je na primjer grupa 'Expats in Zagreb' koja broji preko 10.000 ljudi; Co-working ili co-living prostori; Web stranice kao što su Nomad List ili Meetup; boravak u hostelima; programi temeljeni na zajednici kao što je Remote Year, koji vam omogućuje istraživanje odredišta s drugima koji su u sličnoj poziciji.

6. Najgori scenariji se rijetko događaju

- U ranim fazama planiranja putovanja, nepotrebno sam se stresirao fiksirajući se na sve najgore scenarije. Brinule su me mnoge stvari: Hoće li biti jezičnih barijera? Kako ću komunicirati s ljudima? Što ako mi bude teško sklapati prijateljstva? Što ako ima puno kriminala na tom području? Što ako moje stvari budu ukradene? Ovo se zove katastrofa, i to je prilično uobičajeno - ističe. Ali, u cijelom njegovom iskustvu nije se dogodio nijedan od najgorih scenarija koje je očekivao. Kad je, kako kaže, počeo kontekstualizirati svoje strahove i preoblikovati ih u prilike, nepoznato je postalo mnogo ugodnije za prihvaćanje. Uz takav način razmišljanja, jezične barijere postale su mu prilika za učenje, a upoznavanje ljudi postao je zabavan izazov.

