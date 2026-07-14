Dala otkaz pa izbacila otrovne deterdžente: Perem domaćim sapunom i to mi je postao biznis

Ana Karabatić (49) iza sebe ima dvije diplome, više ekonomske škole u Splitu i Grafičkog fakulteta u Zagrebu. Gotovo 18 godina radila je u obiteljskoj tvrtki Euroreklam, gdje je, kako kaže, najviše vremena provela lijepeći reklamne folije. No kad je postala majka, život joj se potpuno promijenio. Iz želje da za svoju djecu napravi što prirodniju kozmetiku počela je proučavati izradu sapuna, a zatim i gotovo zaboravljeni zanat naših baka. Godinama ga je usavršavala, spojila tradiciju s vlastitim inovacijama i do danas izradila više od 400.000 sapuna. Osmislila je i profesionalni rezač sapuna koji danas koriste sapunjari diljem svijeta, a njezini tečajevi izrade sapuna hladnim postupkom među najposjećenijima su na Balkanu. Od hobija je stvorila uspješan posao koji već 15 godina razvija pod brendom Rvstica, a koji je profitabilan postao već nakon prvih nekoliko godina poslovanja. Ideja za posao rodila se sasvim neočekivano.