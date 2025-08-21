Obavijesti

TKO DAJE DRUGE ŠANSE?

ANKETA Biste li mogli oprostiti prevaru u ljubavnoj vezi?

Piše Bruno Serdar,
Foto: Canva

Varanje je jedna od najvećih 'crnih rupa' u vezi – za neke je to kraj svega, dok drugi vjeruju da se povjerenje može ponovno izgraditi. Gdje ste vi u toj priči?

Prevara je tema koja uvijek izaziva rasprave – jedni tvrde da je to neoprostivo i nepovratno uništava vezu, dok drugi vjeruju da se, uz iskrenost i trud, može krenuti dalje.

Ona je 'noćna mora' za nevjerne muškarce: Javlja se zauzetima i testira njihovu odanost
Većina muškaraca kojima se javila su bili vjerni, no uhvatila je i one koji nisu tako odani. Cure su joj zahvalne i hvale je što na ovaj način pomaže drugima. | Video: 24sata/pixsell

Ponekad odluka ovisi o okolnostima – je li bila riječ o “slučajnom posrtaju” ili o ozbiljnom skrivanju i laganju. Neki kažu da tek tada otkrijemo koliko zapravo vrijedi odnos u kojem jesmo.

BAJKA ILI STVARNOST ANKETA Postoji li ljubav na prvi pogled ili je to priča za djecu?
ANKETA Postoji li ljubav na prvi pogled ili je to priča za djecu?

Biste li vi oprostili prevaru ili smatrate da nakon toga nema povratka? Glasajte i recite svoje mišljenje!

