Varanje je jedna od najvećih 'crnih rupa' u vezi – za neke je to kraj svega, dok drugi vjeruju da se povjerenje može ponovno izgraditi. Gdje ste vi u toj priči?
TKO DAJE DRUGE ŠANSE?
ANKETA Biste li mogli oprostiti prevaru u ljubavnoj vezi?
Prevara je tema koja uvijek izaziva rasprave – jedni tvrde da je to neoprostivo i nepovratno uništava vezu, dok drugi vjeruju da se, uz iskrenost i trud, može krenuti dalje.
Ponekad odluka ovisi o okolnostima – je li bila riječ o “slučajnom posrtaju” ili o ozbiljnom skrivanju i laganju. Neki kažu da tek tada otkrijemo koliko zapravo vrijedi odnos u kojem jesmo.
Biste li vi oprostili prevaru ili smatrate da nakon toga nema povratka? Glasajte i recite svoje mišljenje!
