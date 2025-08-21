ANKETA Biste li mogli oprostiti prevaru u ljubavnoj vezi?

Prevara je tema koja uvijek izaziva rasprave – jedni tvrde da je to neoprostivo i nepovratno uništava vezu, dok drugi vjeruju da se, uz iskrenost i trud, može krenuti dalje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:06 Većina muškaraca kojima se javila su bili vjerni, no uhvatila je i one koji nisu tako odani. Cure su joj zahvalne i hvale je što na ovaj način pomaže drugima. | Video: 24sata/pixsell

Ponekad odluka ovisi o okolnostima – je li bila riječ o “slučajnom posrtaju” ili o ozbiljnom skrivanju i laganju. Neki kažu da tek tada otkrijemo koliko zapravo vrijedi odnos u kojem jesmo.

Biste li vi oprostili prevaru ili smatrate da nakon toga nema povratka? Glasajte i recite svoje mišljenje!