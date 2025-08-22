Obavijesti

KOJI JE VAŠ RITUAL?

ANKETA Jutarnje navike: Što prvo radite kad se probudite?

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Jutarnje navike: Što prvo radite kad se probudite?
Foto: Thinkstock

Jutarnje navike otkrivaju puno o nama – neki odmah posegnu za mobitelom, drugi ne mogu bez kave, a treći skupe snagu za tuširanje ili laganu vježbu

Kažu da način na koji započnete dan može odrediti cijelu vašu energiju i raspoloženje. 

Pokretanje videa...

Ranoranilac ili noćna ptica 01:11
Ranoranilac ili noćna ptica | Video: 24sata/pixsell

Nekima je jutro nezamislivo bez scrollanja po društvenim mrežama, drugi prvo pale aparat za kavu, a ima i onih koji se odmah bace na tuširanje ili kratke vježbe. Netko pak voli samo još malo ostati u krevetu i odgoditi sve obaveze.

ANKETA Domaća jela: Koliko puta tjedno kuhate kod kuće?
ANKETA Domaća jela: Koliko puta tjedno kuhate kod kuće?

Što je vaša prva jutarnja radnja? Glasajte i otkrijmo koliko se zapravo razlikujemo u startu dana!

