Jutarnje navike otkrivaju puno o nama – neki odmah posegnu za mobitelom, drugi ne mogu bez kave, a treći skupe snagu za tuširanje ili laganu vježbu
KOJI JE VAŠ RITUAL?
ANKETA Jutarnje navike: Što prvo radite kad se probudite?
Čitanje članka: < 1 min
Kažu da način na koji započnete dan može odrediti cijelu vašu energiju i raspoloženje.
Pokretanje videa...
Nekima je jutro nezamislivo bez scrollanja po društvenim mrežama, drugi prvo pale aparat za kavu, a ima i onih koji se odmah bace na tuširanje ili kratke vježbe. Netko pak voli samo još malo ostati u krevetu i odgoditi sve obaveze.
Što je vaša prva jutarnja radnja? Glasajte i otkrijmo koliko se zapravo razlikujemo u startu dana!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku