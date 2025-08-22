ANKETA Jutarnje navike: Što prvo radite kad se probudite?

Kažu da način na koji započnete dan može odrediti cijelu vašu energiju i raspoloženje.

Nekima je jutro nezamislivo bez scrollanja po društvenim mrežama, drugi prvo pale aparat za kavu, a ima i onih koji se odmah bace na tuširanje ili kratke vježbe. Netko pak voli samo još malo ostati u krevetu i odgoditi sve obaveze.

Što je vaša prva jutarnja radnja? Glasajte i otkrijmo koliko se zapravo razlikujemo u startu dana!