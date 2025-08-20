Obavijesti

ANKETA Koji streaming servis najviše koristite u svom domu?

Streaming servisi preuzeli su naše večeri pod dekicom – ali koji je vaš favorit? Je li to Netflix, Disney+, HBO Max ili neki drugi servis koji vas 'lijepi' za ekran?

Dani kada smo čekali film u 20:00 na TV-u odavno su prošli – sada biramo što gledamo i kada želimo. 

Neki servisi nude neiscrpne biblioteke filmova i serija, drugi imaju jake originalne produkcije, a treći su najjači u dokumentarcima ili crtićima. U moru opcija, uvijek postoji onaj jedan servis bez kojeg ne možemo.

Koji streaming servis najviše koristite? Glasajte i recite tko je vaš broj jedan kad je binge-watching u pitanju!

