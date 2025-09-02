ANKETA Koliko eura je pristojno dati u kuvertu za vjenčanje?

Koliko staviti u kuvertu za svadbu vječna je dilema gostiju. Pravila zapravo ne postoje, no u praksi se ustalilo mišljenje da bi iznos trebao barem pokriti trošak večere i sudjelovanje na slavlju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 10:57 Venecija: Pripreme za vjenčanje Jeff Bezosa i Lauren Sánchez | Video: 24sata/Reuters

Nekima je pristojno u kuvertu staviti između 100 i 150 eura po osobi, dok se drugi slažu da je iznos penje na 200 i više eura kada gosti dolaze u paru. Međutim, mnogi ističu kako to ovisi o bliskosti s mladencima, mjestu održavanja svadbe i vlastitim financijskim mogućnostima.

Ipak, mnogi se slažu da su kuverte postale svojevrsna obveza, a ne znak pažnje, te da bi vjenčanja trebala biti prilika za slavlje, a ne financijsko opterećenje.

Recite nam u anketi - koliko je po vama pristojno staviti u kuvertu za svadbu?