VADI KUME KEŠ!

ANKETA Koliko eura je pristojno dati u kuvertu za vjenčanje?

ANKETA Koliko eura je pristojno dati u kuvertu za vjenčanje?
Dok se jedni vode pravilom pokrivanja troškova večere, drugi vjeruju da je važnija simbolika od iznosa. Recite nam u anketi što vi mislite - koliko je pristojno dati novca u kuverti za vjenčanje?

Koliko staviti u kuvertu za svadbu vječna je dilema gostiju. Pravila zapravo ne postoje, no u praksi se ustalilo mišljenje da bi iznos trebao barem pokriti trošak večere i sudjelovanje na slavlju.

Nekima je pristojno u kuvertu staviti između 100 i 150 eura po osobi, dok se drugi slažu da je iznos penje na 200 i više eura kada gosti dolaze u paru. Međutim, mnogi ističu kako to ovisi o bliskosti s mladencima, mjestu održavanja svadbe i vlastitim financijskim mogućnostima.

BRAK OSUĐEN NA PROPAST Fotografi otkrivaju: Ovi signali na vjenčanju predviđaju razvod
Fotografi otkrivaju: Ovi signali na vjenčanju predviđaju razvod

Ipak, mnogi se slažu da su kuverte postale svojevrsna obveza, a ne znak pažnje, te da bi vjenčanja trebala biti prilika za slavlje, a ne financijsko opterećenje.

Recite nam u anketi - koliko je po vama pristojno staviti u kuvertu za svadbu?

