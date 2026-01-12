ANKETA Otišao bor s Trga bana Jelačića, je li i iz vašeg doma?

Mnogi se ovih dana nalaze pred istom dilemom: treba li raskititi i maknuti božićno drvce ili ga još ostaviti u dnevnom boravku? U mnogim hrvatskim domovima drvce miču na Sveta tri kralja, ali prema crkvenim pravilima pravi datum za to je prva nedjelja nakon tog blagdana.

Običaj ili crkvena praksa

U narodu je 6. siječnja, poznat kao Sveta tri kralja, često simbolički trenutak kada završava blagdansko razdoblje i mnogi skidaju ukrase i svjetlosne lampice s bora. Za mnoge obitelji to je prilika da se vrate svakodnevici — školi, poslu i realnosti bez lampica i božićnih dekoracija.

Prema crkvenim običajima, božićno vrijeme ne završava baš na taj dan. Liturgijsko razdoblje od Božića traje do blagdana Krštenja Gospodinova (prva nedjelja nakon Sveta tri kralja), koje je ove godine palo 11. siječnja 2026., i to je datum koji je Crkva odredila za micanje božićnog drvca.

Svećenici naglašavaju da Katolička crkva nema strogo pravilo o točnom datumu skidanja bora, već da se radi o praksi i tradiciji, a ne zapovijedi. U nekim zajednicama i običajima bor se ostavlja i sve do Svijećnice (2. veljače), blagdana koji se u nekim europskim zemljama još smatra krajem produženog božićnog ciklusa.

Navike među građanima

Na društvenim mrežama jasno je kako su mišljenja podijeljena. Dok jedni već spremaju ukrase, drugi poručuju da “svjetla još uvijek čine dom toplijim i ljepšim”, osobito u tamnim zimskim mjesecima. Mnogi kažu da im bor zapravo “produžava blagdanski osjećaj” i da ga ne žele ukloniti prerano.

S druge strane, dio ljudi smatra da je uklanjanje bora nakon Sveta tri kralja logičan završetak blagdanskog ciklusa te prilika da se dom pripremi za novu godinu, bez ukrasa koji mogu zahtijevati dodatno održavanje i prostor.

Što kažu stručnjaci?

Kulturni analitičari napominju da ove razlike u pristupu nisu samo praktične, nego i kulturološke. Neki stanovnici zadržavaju bor duže jer u njima dekoracije izazivaju osjećaj nostalgije i emocionalnu vezu s obiteljskim uspomenama, dok drugi žele brzo “počistiti” blagdanski ciklus i početi s novim ritualima i dnevnim rutinama.

Nema strogo propisanog trenutka kada raskititi božićni bor, a izbor ostaje na svakom domu i obitelji. Nekima će Sveta tri kralja biti dovoljna da spreme ukrase, dok će drugi pričekati do liturgijskog kraja božićnog vremena ili jednostavno kada im to najviše odgovara. Bitno je da odluka donosi zadovoljstvo domaćina, bez obzira na običaje ili kalendare.

