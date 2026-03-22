ANKETA Perete li odjeću prije prvog nošenja? Stručnjaci otkrivaju kada je to nužno

Iako na prvi pogled izgleda čisto, nova odjeća često prolazi kroz dug i složen proces proizvodnje, transporta i skladištenja, tijekom kojeg dolazi u kontakt s različitim kemikalijama i ljudima.

Tijekom izrade odjeće koriste se razne kemikalije poput boja, konzervansa i sredstava za učvršćivanje tkanine. Stručnjaci upozoravaju da ti ostaci mogu ostati u tkanini i nakon što odjeća stigne u trgovinu.

Osim toga, pojedini tekstil može sadržavati ostatke iz procesa obrade, uključujući formaldehid i druge tvari koje pomažu odjeći zadržati oblik i izgled.

Upravo ti nevidljivi ostaci mogu izazvati iritacije kože, osobito kod osoba s osjetljivom kožom ili sklonih alergijama.

Higijena i mogući mikroorganizmi

Još jedan važan razlog za pranje nove odjeće jest higijena. Odjevni predmeti često prolaze kroz ruke različitih ljudi – od radnika u tvornici do kupaca koji ih isprobavaju u trgovinama.

Na tkanini tako mogu ostati tragovi bakterija, prašine pa čak i mikroorganizmi koji se mogu prenijeti na kožu. Iako je rizik od ozbiljnijih problema relativno nizak, stručnjaci ističu da je dodatni oprez uvijek poželjan.

Rizik za kožu i alergije

Nošenje neoprane odjeće može dovesti do neugodnih posljedica poput osipa, iritacije ili alergijskih reakcija.

Kemikalije iz procesa proizvodnje mogu se izravno prenijeti na kožu, što kod osjetljivijih osoba može izazvati i dugotrajnije probleme.

Zato stručnjaci posebno naglašavaju važnost pranja odjeće koja dolazi u direktan kontakt s kožom, poput majica, donjeg rublja i odjeće za djecu.

Uklanjanje viška boje

Pranje nove odjeće ima još jednu praktičnu prednost - uklanjanje viška boje.

Na taj se način sprječava da novi komad oboji drugu odjeću tijekom prvih nošenja, što je čest problem, osobito kod tamnijih i intenzivno obojenih tkanina.

Jednostavan savjet za sigurnost

Iako može djelovati kao nepotreban korak, pranje nove odjeće prije nošenja jednostavna je mjera koja može spriječiti niz neugodnosti. Dovoljno je jedno pranje kako bi se uklonili ostaci kemikalija, prašina i potencijalni mikroorganizmi.

Stručnjaci se slažu - nova odjeća možda izgleda savršeno, ali tek nakon pranja postaje doista spremna za nošenje.