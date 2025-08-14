Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
BAJKA ILI STVARNOST

ANKETA Postoji li ljubav na prvi pogled ili je to priča za djecu?

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Postoji li ljubav na prvi pogled ili je to priča za djecu?
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Je li dovoljan jedan pogled da vam promijeni život – ili je to samo mit iz filmova? Mislite li da se ljubav može roditi samo iz pogleda ili su za pravu ljubav ipak potrebne godine

Kažu da je dovoljno samo nekoliko sekundi da vas netko 'osvoji' pogledom – ali je li to stvarno ljubav ili samo igra hormona? 

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO
Pitali smo građane pamte li svoju prvu ljubav. Dok se neki jedva sjećaju o kome se radi, ostali o svojoj prvoj ljubavi razmišljaju još i dan danas. | Video: 24sata Video

Mnogi tvrde da su svog partnera prepoznali 'u trenu', dok drugi vjeruju da se prava ljubav gradi polako, korak po korak.
Jesu li filmovi i knjige napuhali priču o sudbonosnom pogledu, ili se i u stvarnom životu događa da vam srce zatreperi čim nekoga ugledate?

EVO ŠTO JE BITNIJE Broj prethodnih partnera ipak nije presudan za to koliko ste nekome poželjni za vezu
Broj prethodnih partnera ipak nije presudan za to koliko ste nekome poželjni za vezu

Glasajte i recite – vjerujete li u ljubav na prvi pogled ili mislite da je to samo lijepa priča?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Jeftini smještaj u Hrvatskoj ipak je moguć? Noćenje s doručkom od 32 €, puni pansion 46 €
ZA ONE S OGRANIČENIM BUDŽETOM

Jeftini smještaj u Hrvatskoj ipak je moguć? Noćenje s doručkom od 32 €, puni pansion 46 €

Iako mnogi misle da je ljetovanje u Hrvatskoj skupo, postoje mjesta gdje se može povoljno smjestiti. Hosteli i kampovi nude razne opcije, od noćenja s doručkom do punog pansiona po pristupačnim cijenama
Dnevni horoskop za četvrtak 14. kolovoza: Lav je pod pritiskom, a Bik bi mogao napredovati
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 14. kolovoza: Lav je pod pritiskom, a Bik bi mogao napredovati

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 14. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ima 41 godinu, dvoje djece i tijelo iz snova: 'Trudnoća me nije zaustavila, samo ojačala'
U TOP FORMI

Ima 41 godinu, dvoje djece i tijelo iz snova: 'Trudnoća me nije zaustavila, samo ojačala'

Mama dvoje djece izgleda bolje nego ikad. Sarah Stage svojim pristupom trudnoći i fitnessu ruši sve predrasude o majčinstvu i tijelu te je tako skupila veliki broj fanova na internetskim platformama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025