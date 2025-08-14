ANKETA Postoji li ljubav na prvi pogled ili je to priča za djecu?

Kažu da je dovoljno samo nekoliko sekundi da vas netko 'osvoji' pogledom – ali je li to stvarno ljubav ili samo igra hormona?

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Pitali smo građane pamte li svoju prvu ljubav. Dok se neki jedva sjećaju o kome se radi, ostali o svojoj prvoj ljubavi razmišljaju još i dan danas. | Video: 24sata Video

Mnogi tvrde da su svog partnera prepoznali 'u trenu', dok drugi vjeruju da se prava ljubav gradi polako, korak po korak.

Jesu li filmovi i knjige napuhali priču o sudbonosnom pogledu, ili se i u stvarnom životu događa da vam srce zatreperi čim nekoga ugledate?

Glasajte i recite – vjerujete li u ljubav na prvi pogled ili mislite da je to samo lijepa priča?