Je li dovoljan jedan pogled da vam promijeni život – ili je to samo mit iz filmova? Mislite li da se ljubav može roditi samo iz pogleda ili su za pravu ljubav ipak potrebne godine
BAJKA ILI STVARNOST
ANKETA Postoji li ljubav na prvi pogled ili je to priča za djecu?
Kažu da je dovoljno samo nekoliko sekundi da vas netko 'osvoji' pogledom – ali je li to stvarno ljubav ili samo igra hormona?
Mnogi tvrde da su svog partnera prepoznali 'u trenu', dok drugi vjeruju da se prava ljubav gradi polako, korak po korak.
Jesu li filmovi i knjige napuhali priču o sudbonosnom pogledu, ili se i u stvarnom životu događa da vam srce zatreperi čim nekoga ugledate?
Glasajte i recite – vjerujete li u ljubav na prvi pogled ili mislite da je to samo lijepa priča?
