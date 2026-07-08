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Ankica stvorila zelenu oazu: 'Moj vrt svi žele fotografirati!'

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 3 min
Ankica stvorila zelenu oazu: 'Moj vrt svi žele fotografirati!'
Foto: Pixsell/David Jerković
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Dvorište i kuća Ankice Klarić Ege (65) u Subotičkom Lugu izgledaju kao bajka: jezerce, fontane i umjetnine koje ostavljaju bez daha na svakom koraku

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Ne možete proći pored kuće i dvorišta Ankice Klarić Ege (65) iz Subotičkog Luga, a da se ne zaustavite. Veliko dvorište uređeno je pažnjom pasioniranog botaničara - trava zelena, pokošena, ukrasno bilje uredno podrezano, u maloj zelenoj oazi skriveno je jezerce s fontanom, zlatnim ribicama i ukrasnim predmetima, bazen za unučad, ukrasni kandelaber. Posvuda su postavljeni vrtni ukrasi, stilizirana ikebana obojenog stakla koje se čarobno presijava na suncu, srebrne kugle i tanane vile od metala koje se vrte oko svoje osi. Jedino što poželite raditi u tom dvorištu je sjesti u hlad i uživati u pogledu, zvuku vode iz jezerca koje žubori.

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