Anna Wintour: Top 5 stilskih grešaka koje mnogi danas rade

Anna Wintour godinama je jedna od najutjecajnijih žena u svijetu mode te se dizajneri itekako pridržavaju njezinih savjeta i preporuka, baš kao i stilisti diljem svijeta. Ima mišljenje o svemu, a i osobno je autorica odličnog stila koji se bazira na krojevima koji joj pristaju, dok mijenja boje i uzorke. Za sve što bi izbacila, Anna ima i prijedlog - što ubaciti, donosi Who What Wear.

Umjesto uske haljine od glittera, bez ramenica, predlaže elegantnu, fluidnu sjajnu haljinu s V izrezom i dugim rukavima.

- Tu usku kreaciju bez naramenica smo već vidjeli toliko puta da je vrijeme da je zamijenite nečim novim, na primjer lepršavom i udobnijom - komentirala je Anna.

Anna predlaže da izbjegavamo total look u crnom te se više orijentiramo na boje i svježe tonove.

- Primijetila sam da je street style sve zabavniji, a sve manje cura nosi crnu od glave do pete. Igraju se bojama, drago mi je vidjeti da se zabavljaju načinom slaganja motiva i raznih uzoraka - istaknula je slavna urednica.

Look od glave do pete prekopiran s modne piste za nju je totalno out - ne nosite sve od jednog dizajnera. Umjesto toga predlaže neke vintage detalje i komade s pričom.

- Fantastično je kad netko uzme kreaciju s piste te je stilizira na vlastiti način i pritom otkrije vlastitu kreativnost - rekla je Anna.

Izbacite najlon te ubacite prirodne materijale koji dišu. Anna ne voli najlon, a uostalom, ti plastični materijali uistinu nisu dobri za kožu te izazivaju pretjerano znojenje, naročito u toplijim danima.

Konzervativne poslovne kombinacije bez karaktera idu van, a u biznis outfit ulaze modni dodaci koji vam daju osobnost.

- Zanimljivo mi je gledati ljude kako dolaze odjeveni na intervju za posao. Ponekad imam osjećaj da nose komade koje su kupili to jutro, ili večer prije ili nešto što uopće ne odgovara njihovom karakteru i osobnosti. Ljudi moraju znati da ako roba ne radi za vas, styling nema smisla - zaključuje Anna.

