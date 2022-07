Antiafrodizijaci: Stvari koje ubijaju volju za seksom, a mnogi momci toga nisu svjesni

Dragi muškarci, ako vaša partnerica svaki put kad je u krevetu ulovite za guzu mrzovoljno odgovori: “Nemoj, umorna sam”, dobro razmislite o tome gdje zapravo griješite. Naime, vrlo mala promjena u razmišljanju o tome kad i kako zapravo započinje seksualni odnos značajno može poboljšati vaš seksualni život i zadovoljstvo u partnerskom odnosu, tvrde stručnjaci.

POGLEDAJTE VIDEO:

Očekuje se da shvatite da seksualni odnos ne počinje kad operete noge i zube te se ispružite kraj partnerice u krevetu, nego puno ranije tijekom dana - stotinu je prilika da je pohvalite, zagrlite, poljubite, nasmijete ili pokažete da je posebna tako što ćete ponijeti vrećice iz trgovine ili pospremiti posuđe iz perilice. Za žene je vrlo važan osjećaj da su voljene i sigurne u vezi te običan zagrljaj u liftu dok se vraćamo kući može učiniti stoput više nego onaj trenutak kad nas nakon gašenja svjetla uhvatite za guzu.

Samo 30 sekundi zagrljaja, naime, dovoljno je da se stimulira proizvodnja oksitocina, hormona koji kod žena stvara osjećaj povezanosti i povjerenja. To je hormon koji žena inače najviše izlučuje tijekom dojenja, a to je priroda regulirala kako bismo se povezale s djetetom, no – zanimljivo je – zagrljaj na isti način djeluje i na muškarce, s tim da je razina oksitocina koji njihovo tijelo proizvede ipak puno manja. Ukratko, i vama će biti ugodnije u vezi ako nas povremeno zagrlite, a žena će svakako biti spremnija za odnos.

Naravno, nisu ni žene bez putra na glavi. Jedna od najčešćih pogrešaka koje su žene sklone napraviti u partnerskom odnosu vjerojatno je to da zaborave kako bi i one same mogle ponekad inicirati seks. Smiješno je vaditi se na to da bi partner tako mogao steći dojam da smo agresivne, kaže Les Parrot, profesor psihologije na Sveučilištu u Seattleu, inače zajedno sa suprugom Leslie koautor knjige pod nazivom “Ludo dobar seks”, jer to je jedna od najvećih pogrešaka koje žene čine.

- Većina muškaraca pomalo je frustrirana time što su oni uvijek ti koji iniciraju seks te smatraju da tako ne postoji dobra ravnoteža u vezi. I muškarci žele da im žene posredno daju do znanja da su poželjni i da žele odnos s njima jednako kao i žene te za njih može biti demotivirajuće ako baš nikad nije tako - kaže on.

Osim toga, na taj način muškarci bi mogli steći dojam da su žene manje zainteresirane za seks i zanemariti tu njihovu potrebu, a to može dovesti do nezadovoljstva u odnosu, dodaje.

Kad bi to bili jedini problemi, odnosno jedine pogreške koje radimo u odnosu, istinskih problema zapravo ne bi ni bilo. Jer sve to ipak shvatite kao priliku za rad na sebi i odnosu s partnerom.

Nemojte misliti da znate što žena želi

Gluma: Kao što su to radile prije 20 ili 30 godina, mnoge žene i danas glume orgazam. Ukratko, moguće je da žena uopće ne uživa u seksu, a da vi to ni ne znate, upozorava seksualni terapeut Ian Kerner i jedan od najprodavanijih autora iz područja seksologije.

Savjet: Nemojte se bojati postavljati pitanja tijekom odnosa. “Je li ti ovo ugodno?“ ili “Želiš li da nastavim?“ može biti poticaj da dobijete upute i ne gubite vrijeme na stvari od kojih se ženama zijeva.

Ne pali svaki put ista priča

Tehnika: Ako je upalilo prva tri puta, ne znači da će djelovati jednako i 45. put, upozoravaju stručnjaci. Sve je relativno i više nego što mislite, jer ono što ženu uzbuđuje može ovisiti o njezinu raspoloženju, o tome kakav je imala dan, pa čak i o tome u kojoj je fazi njezin menstrualni ciklus.

Savjet: Postoje faze u ciklusu kad su ženi osjetljivije bradavice i klitoris pa će biti dovoljan i lagani dodir usnama, kao i faza kad se morate potruditi. Svaki put “osluškujte” što ženi odgovara.

Ne preskačite zavođenje i igru

Rutina: Žene vole biti zavedene, neovisno o tome što ste možda jučer proslavili 25 godina braka. Zavođenje je ponekad važnije i od same tehnike jer ženi daje osjećaj da je željena i vrijedna truda, a to podiže samopoštovanje. Recite joj nešto lijepo prije seksa.

Lijepa riječ i željezna vrata otvara

Želja: “Lijepa si večeras“ ili “Baš mi je lijepo s tobom“ često kod žene može izazvati veću želju nego grubo hvatanje za grudi i svrdlanje bradavica prije nego što ste i progovorili. Dok se muškarci najčešće fokusiraju na fizičku stimulaciju, žene više pali ona mentalna, imajte to na umu.

Savjet: žene tijekom seksa puno maštaju, a to im pomaže da se lakše uzbude, pa to iskoristite tijekom predigre. Nazovite je prije nego što krene s posla i podijelite s njom neku fantaziju.

Orgazam se ne događa sam po sebi

Orgazam: Kod većine seksi poza nema direktne stimulacije klitorisa pa više od 80 posto žena izjavljuje kako sam seksualni odnos nije dovoljan da bi doživjele orgazam. “Žene puno češće mogu doživjeti orgazam tijekom oralnog seksa nego kod samog seksualnog čina“, kaže seksualni terapeut Ian Kerner.

Savjet: Tvrdi da vrijedi iskušati i pozu u kojoj je žena iznad partnera ili vibrator dizajniran za parove. Seksualne igračke nisu neprijatelj, nego vaša desna ruka.

Držite se one: Polako, ali sigurno

Iskustvo: Kad pronađete točku koja očito izaziva užitak, ne jurite dalje dok joj niste posvetili dužnu pažnju i uvjerili se da je vrijeme za korak dalje. Zato, pokušajte se držati pravila 60 sekundi, uz mogućnost višekratnih bonusa - kad vidite da nam je ugodno, samo polako.

Klitoris nije stolić za hoblanje

Klitoris: Većina žena treba stimulaciju klitorisa da bi doživjela orgazam, no stvari su složenije nego što mislite. Dijelom i zato što muškarci ne razumiju anatomiju klitorisa, pa štipaju, stišću, grizu, mijese, grebu...

Savjet: Dakle, to je jedan mali gumbić s bezbroj živčanih završetaka, koji svaka grubost ili prejaka stimulacija može samo povrijediti. Vrh klitorisa, pritom, nije jedino što vas treba zanimati, jer užitak nerijetko “stanuje“ i u nekoj točki sa strane. Lagano šetajte prstom.

‘Ajme, kako mi trbuh skače!’

Forma: Čim pomislite na to kako vam izgleda trbuh tijekom odnosa ubili ste većinu šansi za uživanje i orgazam. Ne razmišljajte o tome koliko vam se masti nakupilo oko trbuha ni o tome razlijeva li vam se šminka na licu, nego se koncentrirajte na zadovoljstvo.

Savjet: Morate si dopustiti da doživite orgazam, a to nećete moći ako mislite na izgled. Osim toga, trebali biste uživati u razmjeni nježnosti s partnerom, zamjeni poza i igri zavođenja, a to pada u drugi plan ako ste opterećeni tijelom.

‘Tebi je samo seks važan’ ili ‘Tebi je seks važniji’

Ostavite se tih staromodnih gluposti, ženska glavo! Samo stogodišnje bake danas bi mogle pomisliti da žene nisu zainteresirane za seks ili da je on važan samo muškarcima. Nemojte umanjivati važnost seksa, upozorava Leslie Parrot.

- Istraživanja pokazuju da i muškarci i žene seks smatraju podjednako važnim kako bi veza za njih bila zadovoljavajuća - kaže antropologinja Helen Fisher sa Sveučilišta Rutgers u Americi.

‘Stvarno, tebi je samo seks važan...’

Zainteresiranost: U studiji o seksu za jednu noć, koju je provela antropologinja Helen Fisher, brojke pokazuju da su i žene i muškarci podjednako zainteresirani za seks. Više od 50 posto žena i 52 posto muškaraca koji su sudjelovali u studiji rekli su kako su to učinili nadajući se da će to biti temelj za dulji odnos.

Savjet: Nikad ne pretpostavljajte da vašem muškarcu nije na pameti i romantika ili veza.

‘Ti si uvijek spreman za to’

Libido: Ako ste u vezi s tinejdžerom, čijim tijelom upravljaju hormoni, on je vjerojatno uvijek spreman. No pritisci iz svakodnevice – obitelj, posao, računi – mogu ubiti libido kod odraslih. Mnoge žene se iznenade kad se suoče s takvom situacijom pa njegov nedostatak interesa za seks mogu doživjeti i osobno.

‘Nisam ti više privlačna’

Sumnja: Nedostatak interesa za seks kod muškarca mnogim ženama je šok i misle da ih partner više ne voli ili da mu nisu privlačne. To najčešće nije točno, tj. uz malo truda možete vratiti živost u spavaću sobu.

Savjet: Inzistiranje na tome da mu niste privlačni postaje pritisak. Umjesto toga, pomozite partneru da prevlada ono što je izazvalo stres.

‘Daj nešto i sam zaključi’

Inicijativa: Duboko dišete, čupate se za kosu, gurate glavu prema dolje i vičete: “O, Bože!” i mislite da čovjek iz toga treba zaključiti je li vam to što radi ugodno ili ne?! Čak i s partnerom s kojim ste dulje puno ćete bolje komunicirati ako izravno kažete: “Ovo je savršeno” ili “Samo malo lijevo”. Žena mora preuzeti odgovornost za svoje seksualno zadovoljstvo, upozoravaju seksualni terapeuti.

Savjet: Nitko vas ne može dovesti do orgazma ako ne preuzmete inicijativu oko toga kako će se odnos razvijati jer ni jedan partner ne čita misli. Recite što vam odgovara.

‘Zaboga, otkud ti je To palo na pamet?!’

Eksperimentiranje: “Otkud ti ideja za nešto takvo? Misliš da ću pristati na to? Ti nisi normalan! Samo manijaci rade takve stvari! To znači da ti nisam dosta samo ja, da me ne voliš takvu kakva jesam...”. Znamo, mogli biste tako unedogled, ali – bolje ne.

Savjet: Shvatite da je nakon nekoliko godina veze normalno da oboje poželite malo raznolikosti, a partner se samo usudio progovoriti o tome.

Ne sad, pod stresom sam!

Stres: Ako pucate po šavovima, sigurno se ne osjećate jako seksi. Stres na poslu, kod kuće ili u međuljudskim odnosima općenito može pogoditi svakoga. Pokušajte naučiti kako da se s njime nosite na pravi način i kako da ga zdravo pobijedite.

Savjet: U tome vam može pomoći i psiholog ili iskreni razgovor s prijateljima, pa i s partnerom. Zamolite ga za to i on će vam pomoći.

‘Gadi mi se to što tražiš’

Granice: Ne pretjerujte. Nitko vas nikad ne bi smio prisiljavati da radite nešto što ne želite, no ako vas pita za nešto na što niste spremni, jasno objasnite da je to nešto što prelazi vaše granice i objasnite zašto.

Savjet: Pokušajte to izreći pristojno, bez drame. Možda je riječ o nečemu što se kosi s vašim normama. No ako je riječ o nečemu što vas je iznenadilo, a možda postoji šansa da pokušate, objasnite to partneru.

Tri pohvale i jedna uputa

Ego: Muškarci jako žele ugoditi ženama tijekom seksa te ako naučite dati im upute, a da ne povrijedite njihov ego, to će jako cijeniti, kaže Helen Fisher.

Savjet: Upakirajte uputu između dvije pohvale, kao salamu u sendviču. Dobro je dodati jednu pohvalu kao umak i još jednu na ime salate jer će tako imati vremena razmisliti o tome što ste rekli kad budu nasamo i kad im to nije tako neugodno. Pokušajte tako kao da tražite uslugu od njih.

Najčitaniji članci