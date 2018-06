Antonija Gabrić: U trudnoći mi meso uopće nije nedostajalo...

Iako se trudnice vegetarijanke susreću s predrasudama i osudama okoline, liječnici su odavno potvrdili da, ako je prehrana pravilno isplanirana i uravnotežena, vegetarijanstvo nije prepreka ni tijekom trudnoće.

Mlada mama Antonija Gabrić (22) vegetarijanka je već sedam godina.

- Kad sam ostala trudna, liječnik mi je, nakon što sam mu rekla što sve jedem u sklopu vegetarijanske prehrane, rekao da nema problema, samo da je važno da imam dobru zamjenu za meso - kaže Antonija.

I doista, rodila je zdravu djevojčicu Lanu od 3350 grama. Problema s njezinom prehranom nije bilo ni mjesec dana koje je provela na odjelu u Vinogradskoj bolnici.

Voće i povrće

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Medicinske sestre su mi bez problema donosile prilagođene obroke. Tijekom trudnoće puno ljudi govorilo mi je da moram jesti meso zbog proteina i jer je ono neophodno za život, no to baš nije tako - kaže Antonija koja je meso zamijenila sojom, sejtanom, tofuom...

Sve važne minerale i vitamine te željezo dobiva iz voća i povrća na kojemu bazira prehranu. Na meniju su tako raznolika variva, poput onih od leće i heljde, tijesto za pizzu od karfiola ili pak bolonjez od soje.

U prehranu 14-mjesečne Lane uključila je od početka dohrane meso i bit će tako dokle god djevojčica ne odluči drugačije.

Dovoljno bjelančevina

- Ne želim joj ništa nametati. Ako se odluči izbaciti meso, imat će moju podršku. Ako ne, opet sve u redu - naglasila je Antonija.

Dr. sc. Vesna Harni također se složila s tezom da nema razloga početi jesti meso tijekom trudnoće.

- Najvažnije je dobro isplanirati prehranu kako bi ona bila uravnotežena i zadovoljena svim nužnim namirnicama. Važno je da trudnica unese od 60 do 75 g bjelančevina na dan, no to ne treba biti iz mesa, može i iz jaja i mliječnih proizvoda - pojašnjava dr. sc. Vesna Harni.

I ekonomistica Anita Alilović (32) iznijela je obje trudnoće bez problema. Vegetarijanka je već 17 godina. Prestala je jesti meso, kaže, jer je imala želučanih tegoba svaki puta kad bi ga pojela.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Već nekoliko dana od prestanka konzumacije mesa bolovi u želucu su prestali. Nakon vrlo kratkog vremena shvatila sam da se znatno bolje osjećam. Kad sam ostala trudna, liječnik koji mi je vodio obje trudnoće u Petrovoj bolnici rekao je da nema problema jer se hranim zdravo - priča Anita.

Prehranu bazira na mnoštvu domaćeg povrća, raznolikim varivima, jajima, siru, mlijeku... Trogodišnju Zaru dojila je do 2. godine, a sad je tu i tromjesečni Neo. Zara jede meso barem dva puta tjedno.

Osuđujuća okolina

- Svašta sam znala čuti. Od toga da će mi se s bebom nešto loše tijekom razvoja dogoditi do toga da neću moći iznijeti trudnoću. Što su ljudi manje obrazovani, predrasude su veće - kaže Anita te dodaje kako se nije obazirala na to što kaže okolina jer je imala veliku podršku supruga i obitelji.

Ono što je najvažnije, poručuje, je da trudnice ne slušaju druge što govore, nego sebe i svoje tijelo, jer ono nam je na kraju najbolji savjetnik o tome kako se treba ponašati po pitanju prehrane.

Dodatni kalcij

Foto: Dreamstime

Vegetarijanke koje ne jedu jaja i/ili mliječne proizvode moraju biti posebno pažljive tijekom trudnoće kako bi dobile dovoljne količine bjelančevina, najčešće iz mahunarki soje i graha, kaže dr. Harni. Radi sigurnosti, preporučuje im se i dodatni unos kalcija.

Izvori željeza

Uravnoteženom prehranom unosi se 10 - 30 mg željeza na dan. Iako ga meso sadrži u većem postotku, dobri izvori su i žitarice, tamnozeleno povrće, grah, kuhana leća, lješnjaci, orasi, tuna, soja, bundeva, zob, grašak te kvasac.