Antropolozi iz Nairobija otkrili: Čovjek je 'prohodao' u Africi

Antropolozi otkrili da je čovjek prohodao u Africi, dok najstariji Jugoslaven ima 120 godina! U utrci sa Savske pješak pobijedio tramvaj 3 minute! Više senzacija saznajte odmah

Čovjek je "prohodao" u Africi, piše Večernji list na današnji dan 1976. godine, donoseći nova otkrića antropologa iz Nairobija: Grupa znanstvenika koju je vodio kenijski antropolog dr. Richard Leakay, objavila je istraživanja koja su potvrdili i u američkom Geografskom društvu u Washingtonu, o tome da je kompletna lubanja homo erectusa, pronađena godinu dana ranije u blizini jezera Turkana, stara više od milijun i po godina. To je otvorilo pitanje što u traganju za tajnama čovjekovog postanka znači činjenica da su u skoro isto vrijeme na Zemlji živjeli kenijski homo erectus i tisućama kilometara udaljeni australopiteku, za čije ostatke je utvrđeno da su stari između 1,5 i 2 milijuna godina? Posebno nakon što se tome doda otkriće kostura kompletne obitelji homo erectusa, starih oko 3 milijuna godina, koje su pronađene prije tri godine u Etiopiji.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

