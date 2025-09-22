Antropolozi iz Nairobija otkrili: Čovjek je 'prohodao' u Africi

Čovjek je "prohodao" u Africi, piše Večernji list na današnji dan 1976. godine, donoseći nova otkrića antropologa iz Nairobija: Grupa znanstvenika koju je vodio kenijski antropolog dr. Richard Leakay, objavila je istraživanja koja su potvrdili i u američkom Geografskom društvu u Washingtonu, o tome da je kompletna lubanja homo erectusa, pronađena godinu dana ranije u blizini jezera Turkana, stara više od milijun i po godina. To je otvorilo pitanje što u traganju za tajnama čovjekovog postanka znači činjenica da su u skoro isto vrijeme na Zemlji živjeli kenijski homo erectus i tisućama kilometara udaljeni australopiteku, za čije ostatke je utvrđeno da su stari između 1,5 i 2 milijuna godina? Posebno nakon što se tome doda otkriće kostura kompletne obitelji homo erectusa, starih oko 3 milijuna godina, koje su pronađene prije tri godine u Etiopiji.

