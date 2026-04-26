DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U prestižnom zrakoplovu JAT-ove putničke flote 1979. godine, legendarni Arsen Dedić pjevao je putnicima na tom letu. Ovaj čin samo je potvrdio kako je Arsen bio glazbenik koji je pomicao granice
Arsen pjevao na 10.000 metara: Održao koncert iznad Atlantika
Šibenski bard Arsen Dedić davne 1979. priredio je jedan od najneobičnijih koncerata u povijesti - i to doslovno u zraku. Nastup, koji su poslije prozvali 'koncert u oblacima', bio je na visini od čak 10.000 metara iznad Atlantskog oceana, tijekom leta za New York, piše Šibenik News u svojoj rubrici Spomenar.
