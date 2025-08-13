Arterije dupina ne stare: Može li to poboljšati ljudsko zdravlje?

Proučavajući uzroke smrti kod velikih kitova tijekom svog doktorata, Yaru Bernaldo de Quirós zaintrigirala je činjenica da ti morski sisavci ne pate od ateroskleroze ili drugih arterijskih bolesti povezanih s dobi. I sama je roniteljica, stoga je svjesna kako ronjenje utječe na arterijsku funkciju. Svaki zaron uzrokuje nagle promjene u cirkulaciji i razinama kisika, što s vremenom može opteretiti arterije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 'Uzorci za bedrenicu došli su nam raspadnuti, nismo je mogli dijagnosticirati. Ali onda...' | Video: 24sata/Zvonimir Barišin/Pixsell

- Što ako evolucijske prilagodbe ronjenju zapravo štite arterije kitova od starenja? To bi moglo djelomično objasniti zašto ti sisavci postižu tako dug životni vijek - rekla je Bernaldo de Quirós, koja trenutačno radi kao biologinja na Sveučilištu Las Palmas de Gran Canaria u Španjolskoj.

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

Kako bi dodatno istražila ovu ideju, obratila se profesoru Douglasu Sealsu, vodećem stručnjaku za starenje kardiovaskularnog sustava i arterija na Sveučilištu Colorado Boulder u Sjedinjenim Američkim Državama. Odmah je prepoznao potencijal u njezinoj hipotezi. Njihova je suradnja dovela do trogodišnje istraživačke inicijative pod nazivom Starenje arterija, financirane bespovratnim sredstvima iz programa Marie Skłodowska-Curie Actions EU-a.

Foto: Andrei Shupilo

U središtu projekta nalazi se intrigantna ideja. Moguće je da su morski sisavci, koji su se tijekom milijuna godina evolucije prilagođavali ekstremnim uvjetima dubinskog ronjenja, razvili prirodne mehanizme koji štite njihove arterije od starenja.

Nova metoda

Kako bi testirala svoju hipotezu, Bernaldo de Quirós i tim sa Sveučilišta Colorado Boulder razvili su novu metodu za proučavanje utjecaja krvi na funkciju arterija. Izolirane karotidne arterije mladih i starih miševa izlagali su krvnom serumu iz različitih izvora te pratili promjene u funkciji arterija. Kao prvi korak, testirali su učinke krvnog seruma miševa.

Foto: Canva/ILUSTRACIJA

- Nakon izlaganja krvnom serumu starog miša, funkcija mladih arterija opala je, počele su se ponašati kao stare arterije - rekla je Bernaldo de Quirós. Zanimljivo je da je isto vrijedilo i za obrnuti postupak. Kada su stare arterije bile izložene serumu mladih miševa, njihova se funkcija poboljšala, ponašale su se kao mlađe.

Revolucionarni rezultati

U završnoj, ključnoj fazi projekta, Bernaldo de Quirós testirala je krvni serum dobiven od dobrih dupina, dobro proučene i lako dostupne vrste kitova, različitih životnih dobi.

- Za razliku od rezultata s mišjim i ljudskim serumom, funkcija arterija ostala je konzistentno dobra s krvnim serumom dobrih dupina. Čak i kada su arterije starih miševa bile izložene serumu starijih dupina, njihova je funkcija ostala zdrava - objasnila je.

Novi pravci istraživanja

Istraživanje koje su proveli Bernaldo de Quirós i Seals otvorilo je nove perspektive za kardiovaskularnu znanost. - Jedan od glavnih ciljeva budućih istraživanja je identificirati konkretne čimbenike odgovorne za ovaj učinak - rekao je Seals. U ovoj fazi, točan razlog zaštitnog učinka krvnog seruma dupina još nije poznat. Radi li se o prisutnosti specifičnih korisnih molekula koje podržavaju funkciju arterija? Ili možda o odsutnosti štetnih spojeva koji inače pridonose starenju?

Foto: 123RF

- Planiramo opsežnu analizu bjelančevina prisutnih u krvi, kao i onih koje arterije proizvode nakon izlaganja različitim serumima, kako bismo otkrili mehanizme koji su uključeni - rekla je Bernaldo de Quirós.

Kako bi dodatno unaprijedila istraživanje, Bernaldo de Quirós se udružila s profesoricom Laurom Muiño Mosquera, izvanrednom profesoricom dječje kardiologije i kardiogenetike na Sveučilištu u Gentu u Belgiji. Muiño Mosquera već godinama istražuje Marfanov sindrom, stanje povezano s ubrzanim starenjem arterija. - Nadamo se da će kombinacija naših pristupa pomoći u otkrivanju ključnih mehanizama starenja arterija i potencijalnih strategija za njegovu prevenciju - rekla je Bernaldo de Quirós.

Dublje u prevenciju

Dok eksperimenti već traju na Kanarskim otocima, a prikupljanje uzoraka napreduje u Belgiji, istraživači postavljaju temelje za veće međunarodno istraživanje. Ako se početni rezultati potvrde, Bernaldo de Quirós i Muiño Mosquera planiraju prijaviti novi projekt za financiranje iz programa EU-a. Njihov je cilj otkriti što točno održava arterije dupina mladima i iskoristiti to znanje za borbu protiv kardiovaskularnih bolesti kod ljudi.

- Ovo je tek početak - rekla je Bernaldo de Quirós. - Ako uspijemo razumjeti prirodne mehanizme koji štite dupine od starenja arterija, možda ćemo jednog dana moći razviti i nove načine zaštite ljudskog zdravlja - zaključuje.

Istraživanja u ovom članku financira EU preko programa Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

Autorica: Jessica Berthereau

​Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a

Više informacija: