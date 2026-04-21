Aryton Senna postao legenda Formule 1 koja se i danas pamti

U četvrtak, 16. travnja, u KBC-u Ljubljana, 26-godišnjem Josipu je presađen bubreg njegove majke Kate (56), što je bila prva takva operacija u bivšoj državi. Bubreg je ubrzo oživio i liječnici su najavili da će normalno raditi i dalje. Još postoji bojazan od odbacivanja organa, no i majka i sin su zasad dobro, piše Večernjak od 21. travnja 1970.